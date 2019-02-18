0553 313 94 23

Öldürdü, kaçtı, atlattı... Böyle yakalandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde arkadaşını bıçaklayarak öldürdükten sonra plakasız araçla kaçan cinayet zanlısı, Konya'nın Seydişehir ilçesinde yol kontrolü yapan jandarmanın 'dur' ihtarına uymayıp izini kaybettirdi. Zanlı saklandığı menfezde yakalandı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 06:13
Öldürdü, kaçtı, atlattı... Böyle yakalandı

Olay, dün gece Antalya’ya bağlı Kepez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Seydişehir-Antalya Karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve araması sırasında plakasız aracı durdurmaya çalıştı. Sürücünün durmayarak kaçması jandarma ekipleri peşine düştü.

Menfezde yakalandı

Araç gittiği güzergahta yaşanan kovalama sırasında Seydişehir Emniyet Müdürlüğüne ve Seydişehir Bölge Trafik Amirliğine de bilgi verildi. Yapılan aramalar sonucunda araç Gevrekli Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Çevrede araştırma yapan jandarma ekipleri araç sürücüsü Emre K.’yi (24) yol altında bulunan menfeze saklanmış olarak buldu.

Gözaltına alınan şüpheli Emre K.’nin ilk ifadesinde, Antalya’nın Kepez ilçesinde arkadaşı Atıf Ergen’in (25) babasına ait 07 BIG 56 plakalı araçla Kepez İlçesi Baraj Mahallesinde gezmeye başladığını daha sonra araç içerisinde tartıştıkları Atıf Ergen’i karın ve sırt bölgesinden bıçakladığını itiraf etti.

"Atlayınca korkup kaçmış"

Şüpheli Emre K.'nın olayın ardından arkadaşı Atıf Ergen’in araçtan kaçmak isteği sırada Baraj Mahallesinde bulunan baraja ait sulama kanalı içerisine düştüğünü ve kendisinin de korkup arkadaşının aracını alarak olay yerinden kaçtığını söyledi. Zanlının, yakalanmamak için aracın plakalarını sökerek Konya’ya gittiğini ve yolda karşılaştığı jandarma ve polis ekiplerinin "dur" uyarılarına uymayarak kaçtığını, arkadaşının son durumunu bilmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Cinayet zanlısının ifadeleri doğrultusunda, olayla ile ilgili olarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bilgi verildiği öğrenildi.

Ceset baraj göletinde bulundu

Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce bölgede yapılan aramada Atıf Ergen’in cansız bedeni Kepez Baraj Göletinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Gözaltına alınan şüpheli Emre K.'nin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan arandığı da öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 06:13
  1. Konya
  2. Antalya
  3. antalya
  4. konya
  5. cinayet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri Venezuela'ya alınmadı
    1. Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri..
    2. Trafikte maganda dehşeti!..
    3. Dünyaya duyurdu! Diplomatik..
    4. PKK’nın Lordlar’ı! Türkiye ve Erdoğan..
    5. Yunanistan'da deprem!
    6. Yargıtay'dan süresiz nafakaya eleştiri
    7. Madende ‘altın’ teklif
    8. Emniyet Genel Müdürü açıkladı! "100'ün..
    9. Çin'de okul kantinlerindeki gıdalarda..
    10. Öldürdü, kaçtı, atlattı... Böyle..
    11. Rus silah devinden bir ilk
    12. D-100'de can pazarı!
    13. Başkent sokaklarında şehir magandaları..
    14. Libya'da kaçırılan 14 Tunuslu işçi..
    15. Sağcı AP üyeleri Venezuela'ya alınmadı
    16. İsrail askerlerinin Gazze'de..
    17. Bolton'dan Kolombiya Devlet Başkanı..
    18. Yemen'de taraflar Hudeyde'den çekilme..
    19. Dünya Müslüman Alimler Birliği "İsrail..
    20. Avustralya'da iki sıcak hava balonu..
    21. Serdar Ali Çelikler'den çarpıçı..
    22. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Hakemler bu..
    23. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal..
    24. Erman Toroğlu: Doğru bir hakem, doğru..
    25. Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa..
    26. Komşuda 4,7 büyüklüğünde deprem
    27. Avrupa ülkesinden skandal açıklama:..
    28. Kahramanmaraş'ta panik! Bomba imha..
    29. Çoşkun Demirbakan patladı: Ne..
    30. Kenya Somali ile diplomatik ilişkisini..
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim