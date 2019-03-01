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"Öldür Beni Sevgilim" filminin Ankara galası yapıldı

Oyuncu Murat Boz:- "Çok heyecanlıyız. Fethiye'de ve İstanbul'da çok güzel bir set süreci geçirdik. İyi bir iş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ankara seyircisi umarım filmimizi beğenir"- Oyuncu Seda Bakan:- "Set sürecinin hiç bitmemesini istedim. Ekip arkadaşlarımla beraber çok eğlenceli ve keyifli vakit geçirdik"

01 Mart 2019 Cuma 20:49
"Öldür Beni Sevgilim" filminin Ankara galası yapıldı

ANKARA (AA) - Birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu eden, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği "Öldür Beni Sevgilim" filminin Ankara galası yapıldı.

Bir AVM'de düzenlenen galada, "Öldür Beni Sevgilim" filminin oyuncularından Murat Boz, Seda Bakan ve Açelya Topaloğlu sinemaseverlerle buluştu.

Oyuncular, gösterimin yapıldığı salonda izleyicilerle fotoğraf çektirdi.

Film gösteriminden önce açıklama yapan filmin oyuncularından Murat Boz, "Çok heyecanlıyız. Fethiye'de ve İstanbul'da çok güzel bir set süreci geçirdik. İyi bir iş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ankara seyircisi umarım filmimizi beğenir." dedi.

Eğlenceli bir projeye imza attıklarını söyleyen Seda Bakan ise "Set sürecinin hiç bitmemesini istedim. Ekip arkadaşlarımla beraber çok eğlenceli ve keyifli vakit geçirdik. Çektiğimiz her filmde Ankara'ya kesin geliyoruz." diye konuştu.

Oyuncu Açelya Topaloğlu da sürecin hızlı ve başarılı geçtiğini, filmin beğenileceğini düşündüğünü, Ankara seyircisinden yoğun ilgi gördükleri için mutlu olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 20:49
  1. "Öldür Beni Sevgilim"
  2. Ankara galası

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