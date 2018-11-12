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Vatandaş 'ölü' sandı, aşırı derecede alkollü çıktı!

Adana'da yol kenarında hareketsiz halde yere uzanan ve vatandaşlar tarafından öldüğü sanılan kişinin aldığı alkol sonrası baygınlık geçirdiği ortaya çıktı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 07:42
Vatandaş 'ölü' sandı, aşırı derecede alkollü çıktı!

Adana'da, yol kenarında hareketsiz yatan ve vatandaşlar tarafından hayatınını kaybettiği sanılan kişinin aldığı alkol sonrası baygınlık  geçirdiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'ndeki  kaldırımda bir kişinin hareketsiz yatması ve uzun süre seslere tepki vermemesi  üzerine hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendiren vatandaşlar durumu sağlık  ekiplerine bildirdi.

Aşırı derecede alkol almış

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan  kişinin aşırı derecede alkol aldığını tespit etti.

Sedye yardımıyla ambulansa alınan ve Suriyeli olduğu belirlenen kişi  Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 07:42
  1. Adana
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