Ölçü aletleri muayenesinde son gün 28 Şubat

Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ İl Müdürlüğünce yapılan uyarıda ölçü aletlerinin periyodik muayenesini yaptırmayanlara 2 bin 600 TL para cezası kesileceği belirtildi. Muayene tarihinde son günün ise 28 Şubat olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bakanlığımız sorumluluğunda olan, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu’na göre ölçü ve ölçü aletlerinin 2 yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, kullanıcıların damga süresi dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi 28 Şubat 2019 günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu nedenle; 10 yıllık damga süresini doldurmuş elektrik, su, doğalgaz sayaçları ile 2 yıllık damga süresini doldurmuş 2017 yılı damgasına sahip hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, hassas mekanik tartı aletleri, okuma cıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağımlı çalışabilme özelliğine sahip elektronik tartı aletleri, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramdan fazla olan tartı aletleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, taksimetre, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı (LPG) sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların yasal metroloji yönünden Müdürlüğümüze, 2 yıllık damga süresini doldurmuş 2017 yılı damgasına sahip uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar (5 kilogram dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2 bin kilograma kadar (2 bin kilogram dahil) mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile maksimum kapasitesi 2 bin kilograma kadar (2 bin kilogram dahil) ve Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan 3 ve 4 elektronik tartı aletleri bulunduran kişi ve kuruluşlar ölçü ve ayar yönünden bağlı bulundukları belediye grup merkezi ölçüler ve ayar memurluklarına dilekçe ile muayene ve damga ücretinin yatırıldığına dair dekontla birlikte müracaat etmeleri ve müracaat edildiğini gösteren bir belge almaları gerekir” denildi.

Açıklamanın devamında, “Ayrıca otomatik tartı aletleri, 1’inci ve 2’nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri ve belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılmayan 3’üncü ve 4’üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri için yetkili muayene servislerine müracaat edilmesi gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, postadaki gecikmeler dikkate alınmaz, müracaatın süresi içinde ulaştırılmış olması gerekmektedir. Bu sebeple konu ile ilgili 28 Şubat 2019 günü mesai bitimine kadar ilgili kurum ve kuruluşlara müracaatın edilmesi, müracaat edilmemesi halinde 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanun’unun 15. Maddesinin (c) bendine göre 2 bin 600 TL idari para cezası uygulanacaktır" ifadeleri kullanıldı.