Ölçü aletleri cezalarında alt ve üst limit getirildi

Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Ölçüler ve Ayar kanununda yapılan değişiklikler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinde düzenlenen toplantıya; Erzurum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hacı İbrahim Buğdaycı,Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat ile ilgili Meslek Odaları başkanları katıldı.

Resmi Gazete’de 28.02.2018 tarihinde yayınlanan 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanununda yapılan değişikliklerle tüm ölçü aletleri için standart olan cezaların adil olması amacı ilealt ve üst limitler getirildi.

Toplantıda ayrıca 3516 sayılı kanuna geçici olarak eklenen af maddesi ile 01.12.2018 tarihinden önce cezai duruma düşmüş ölçü aletlerinin kullanıcıları,28.2.2019 tarihinden itibaren 90 gün içerisinde ilgili makamlara başvuruda bulunmaları halinde cezai işleme uygulanmadan periyodik muayene yaptırarak mevzuata uygun halde kullanabilecekleri aktarıldı.