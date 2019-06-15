Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı.15 Haziran 2019 Cumartesi 12:36
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) üniversite eğitimi almak isteyenler için hazırladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) tamamlandı.
YORUM YAZ