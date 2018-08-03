Bayram Çetin kimdir? Ölçme Değerlendirme Genel müdürü Bayram Çetin görevden mi alındı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS tercih sonuçlarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. LGS yerleştirme sınav sonuçlarına göre 91 bin öğrenci boşta kaldı. Yerleştirmede hata yapıldığı ortaya çıkınca Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ölçme Değerlendirme Genel müdürü Bayram Çetin'İ görevden adı. Peki Bayram Çetin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte Bayram Çetin biyografisi...

1972 yılında Gaziantep’in İslahiye ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 1993 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı’nda “Kompozisyon Tipi Sınavlarda Kompozisyonun Biçimsel Özelliklerinden Kestirilen Puanların Anahtarla ve Genel İzlenimle Puanlanmasından Elde Edilen Puanlarla İlişkisi” konulu tezi ile tamamladı.

Doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı’nda 2005 yılında “Geleneksel Yöntemle ve Eleme Yöntemi ile Puanlanan Çoktan Seçmeli Testlerin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi” konulu tezi ile tamamladı. 2005 yılında Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yardımcı doçentlik unvanını aldı.2010 yılında Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doçentlik unvanını almıştır. Bayram Çetin çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi danışmanlığı yürütmüş bilimsel dergilerde, çok sayıda makaleler yayımlamış, kongrelerde bildiri sunumları gerçekleştirmenin yanında ve kitap bölümleri yazarlığı da yapmıştır. İngilizce bilen Bayram Çetin evli ve üç çocuk babasıdır.