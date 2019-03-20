0553 313 94 23

Olcay Çokar’ın adı bu parkta yaşayacak

Odunpazarı Belediyesi bir vefa örneği göstererek Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı iken hayatını kaybeden Olcay Çokar adına Çankaya Mahallesi’ne bir park yaptı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:05
Olcay Çokar’ın adı bu parkta yaşayacak

Odunpazarı Belediyesi bir vefa örneği göstererek Odunpazarı Belediye Başkan Yardımcısı iken hayatını kaybeden Olcay Çokar adına Çankaya Mahallesi’ne bir park yaptı.


Duygusal anların yaşandığı Olcay Çokar Parkının açılışına CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Olcay Çokar’ın ailesi, kızı Berfin Çokar, Odupazarı Belediyesi personelleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yapılan park, Çankaya Mahallesi Karacabey Sokakta bulunuyor. Parkta, süs havuzu, çocuk oyun grubu, fitness aletleri, kamelya ve bank gibi oturma grupları yer alıyor.


“Onun neşesi gibi rengarenk bir park”


Olcay Çokar’ın kızı Berfin Çokar, yaptığı duygusal konuşmada, “Biricik annemiz için yapılan, kendisi gibi cıvıl cıvıl olan bu yerde başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye Meclis üyelerine ve tüm belediye çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Çokar, konuşmasına şu sözlerle devam etti:


“Sizin tanıdığınız Olcay Çokar, işine ve sorumluluklarına sımsıkı bağlı gece gündüz fark etmeksizin çalışıp didinen, herkese yardıma koşan biriyken, ben size bunun arka planından bahsedeceğim. Bir insan düşünün ki kızını özleyip, okuduğum şehre gelirken ya da yılda bir kez gidebildiği tatil yolculuğunda yanından iş bilgisayarını ayırmayan, imzalarını yetiştirip izinliyken bile telefonlara koşan, belediyenin ve şehrin her sorununu kendi sorunuymuşçasına benimseyen, her yıl yıllık izinlerini kullanamadan geçiren ve bütün bunların yanında hayırlı bir evlat, harika bir eş, sevgi dolu bir abla ve mükemmel bir anne olan; bu azim ve yoğunlukta çalışırken ne bir özel günümüzü ne de veli toplantımızı kaçırmamış bir iş kadını. Zamansız da olsa herkese bir şeyler katarak bizlerden ayrıldı. Onun o güler yüzü ve neşesi gibi rengarenk bu parkı ona armağan ettiğiniz için tüm ailesi olarak sizlere bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.”


“Adını parkta yaşatmak istedik”


Berfin Çokar’ın ardından söz alan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Olcay Çokar’ı biz çok sevdik. 3 yıl boyunca Odunpazarı Belediyesi’nin yükünün tamamını üstüne alan çalışkan bir kardeşimizdi. Ama ne yazık ki erken kaybettik. Üzüntümüz sonsuz, bunu tarif etmek mümkün değil. Biz ona borcumuzu ödemek için bu parkı yaptık. Gerçekten Odunpazarı’nın en iyi yerlerinden birisi. Kendisine layık olmasa bile onun adını parkta yaşatmak istedik. Çalışan bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına, beyinlerine sağlık. Olcay Çokar’a Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:05
  1. odunpazarı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kerkük'te 6 DEAŞ militanı yakalandı
    1. Kerkük'te 6 DEAŞ militanı yakalandı
    2. Eden Hazard'tan Real Madrid'e yeşil ışık
    3. Adana'da iş adamının öldürülmesi davası
    4. Seçime 10 gün kala İstanbul'da son..
    5. Çin'de tecrübeli K9 klonlandı
    6. "İhracata verilen desteklerde..
    7. Yeni Zelandalı uzmanlar: Saldırıdan..
    8. New York borsası düşüşle açıldı
    9. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA..
    10. Süper Lig'de 5 haftalık program..
    11. "Türkiye'nin iki kutupluluğa mahkum..
    12. Dünya Down Sendromlular Günü..
    13. Huzurevine sanat dolu ziyaret
    14. Ünlü karikatüristten ses getiren Yeni..
    15. Little Caesars, Samsun’daki ilk..
    16. Sapkın papazlar katolikleri..
    17. Başkan adayından Balıkesirspor’a..
    18. 43 hafız icazetini aldı
    19. Yeni Zelanda Başbakanı Ardern’den..
    20. İYİ Parti ve CHP’li..
    21. Red Bull Music ile "2019" kulübü bir..
    22. Çekmeköy Belediye Başkanı Poyraz’dan..
    23. İpsala’da 350 bin TL değerinde kaçak..
    24. Ergenekon usulü kara-propaganda yine..
    25. Trakya Kalkınma Ajansı Olağan Yönetim..
    26. İYİ Parti Adapazarı Belediye Başkanı..
    27. Denizli Valisi Karahan depremin..
    28. Kartal’da çöken bina soruşturmasında..
    29. Sporcular Göbeklitepe için yürüdü
    30. 10 gündür aranan şahıs ölü bulundu
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Narkozda sayıklayınca hemşire fark etti... Hemen tutuklandı!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Feto'nun kardeşi saklandığı evde öldü!
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Şaşırttılar! Türkiye'ye F-35 desteği geldi
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar
    4 ülkeden Türkiye'ye karşı hamle! ABD'yi de yanlarına aldılar

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"