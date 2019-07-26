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Olba Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor

Mersin Valisi Ali İhsan Su,Olba Antik Kentindeki kazı çalışmalarını incelerken, toprak altında yatan bu büyük değerin gün yüzüne çıkarılması ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanması için çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:59
Olba Antik Kenti gün yüzüne çıkarılıyor

Mersin Valisi Ali İhsan Su,Olba Antik Kentindeki kazı çalışmalarını incelerken, toprak altında yatan bu büyük değerin gün yüzüne çıkarılması ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanması için çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.


Vali Su, Silifke ilçesinde Cennet-Cehennem ören yerinde devam eden seyir terası ve asansör çalışmalarının yanı sıra ören yeri çevresinde devam eden çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların hızlandırılması için de müteahhit firma yetkilisiyle görüşen Vali Su, daha sonra restorasyon çalışmaları devam eden Silifke Kalesine çıktı. Vali Su, burada da devam eden kale sur duvarlarındaki çalışmaları inceledi. Saray Mahallesindeki eski Cumhuriyet İlkokulunda devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Vali Su, Kaymakamı Şevket Cinbir ve müteahhit firma yetkilisinden bilgi alarak çalışmaların biran evvel tamamlanması için talimatlarda bulundu.


Restorasyonu tamamlanan ve Turizm Danışma Bürosu olarak hizmet vermeye başlayan tarihi binayı ziyaret eden Mersin Valisi Ali İhsan Su, böylesine güzel bir binanın restore edilerek halkın hizmetine sunulmasının çok güzel bir hizmet olduğunu söyledi.


Silifke Belediyesi tarafından çevresinde düzenlemeler yapılan tarihi Tevekkül Sultan Türbesinin de acilen restore edilerek kentin merkezinde çok güzel bir eseri ortaya çıkaracaklarını söyledi. Gerekli izinlerin bir an evvel alınarak bu tarihi mekanda çalışmaların çok acil olarak başlatılması talimatını da verdi.


Vali Su, daha sonra Örenköy Mahallesi (Uğraalanı) Olba Antik Kentinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tuna Akçay’ın yürüttüğü kazı çalışmalarını da yerinde inceledi. Burada ortaya çıkan eserlerin uluslararası alandaki önemini de değerlendiren Vali Ali İhsan Su, Mersin Valiliği olarak toprak altında yatan bu büyük değerin gün yüzüne çıkarılması ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlanması için çalışmaların hızlandırılacağını belirtti. Olba Antik Kenti çevresinde oturan halk ile de sohbet ederek onların sorun ve isteklerini dinleyen Vali Su, burada halkın en çok sorun yaşadığı elektrik kesintileri ve yaşadıkları alanda yeni ev yapamamaları ile ilgili olarak da ilgili kurumlarla görüşerek vatandaşların yaşadığı mağduriyetin biran evvel sonlandırılacağı müjdesini verdi.


Cambazlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Yılmaz ve mahalle halkı tarafından coşkulu bir karşılama ile restorasyonu devam eden Cambazlı Kilisesine gelen Mersin Valisi Ali İhsan Su, burada da çalışmaları inceleyerek ortaya çıkan tarihi yapının mahalle halkına ve tüm Silifkelilere hayırlı olması dileğinde de bulundu. Burada toplanan vatandaşlarla da yakından ilgilenen Vali Su halkın sorun ve isteklerini de dinledi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:59
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