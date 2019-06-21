0553 313 94 23

Olaysız şehirler arasında Bingöl 6’ıncı sırada yer aldı

Bingöl, kişi başına düşen olay sayısına göre ülke genelinde 6.

21 Haziran 2019 Cuma 13:57
Olaysız şehirler arasında Bingöl 6’ıncı sırada yer aldı

Bingöl, kişi başına düşen olay sayısına göre ülke genelinde 6. sırada yer aldı.


İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı ilk 5 ay ile 2019 yılı ilk 5 ay arasında elde edilen istatistik verilerinin karşılaştırılması sonucunu açıkladı.


Açıklamada, “Kişi başına düşen olay sayısına göre ilimiz ülke genelinde 81 il arasında6.sırada, asayiş olaylarınınaydınlatma oranında ise16. sırada yer almıştır. Alınan önleyici tedbirler sayesinde ilimizde kişi başına düşen olay sayısında azalma,suç aydınlatma oranında ise gözle görülür bir şekilde artış sağlanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2018 yılında aydınlatma oranında ilimiz ülke genelinde 81 il arasında 19. sırada iken 2019 yılında 15. sıraya yükseldiği, ilimizde meydana gelen İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Dolandırıcılık, Açıktan Hırsızlık, Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı gibi suçlardaaydınlatma oranında ise 2018 yılında ülke genelinde 27. sırada iken 19. sıraya yükselerek başarı gösterildiği gözlemlenmiştir. Personelimizin duyarlı, etkili ve gayretli çalışmaları sayesinde ülke genelinde yapılan istatistiki çalışmaların kıyaslanmasında asayiş olaylarındaki Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda aydınlatma oranı 2018 yılında ülke genelinde 19. sırada iken 2019 yılında artış göstererek 9. sıraya yükselmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinin önlenmesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri tarafından çalışmalarımız büyük özveri ve fedakarlıkla devam etmektedir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 13:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşırı yağışlar Kızılırmak’ın rengini değiştirdi
    1. Aşırı yağışlar Kızılırmak’ın rengini..
    2. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    3. Alternatif yem bitkileri 100 bin..
    4. Eğitimcilere körfez gezisi
    5. Tavşanlı Futbol Festivali’ne ev..
    6. CHP’ye oy toplamak için kamp..
    7. Huawei P30 lite gücünü tasarımından..
    8. Türkiye Petrolleri'nin Ataşehir..
    9. CHP'den otobüsten kaçırılan kadınla..
    10. Tanzanya Büyükelçisi, Vali..
    11. Mezarlıkta yan yana dizili çok sayıda..
    12. Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat..
    13. Dansçılar yarışacak, seyirciler..
    14. Derya Nur Karaduman yarı finalde
    15. Kayseri Şehir Hastanesi Nükleer Tıp..
    16. Karabük'te otomobil direğe çarptı: 3..
    17. Anlaşma sağlandı! Konyaspor'dan Alper..
    18. İran düşürdüğü ABD'ye ait İHA'nın..
    19. "Bahreyn Çalıştayı, ABD'nin..
    20. Keles Ziraat Odası ceviz ve badem..
    21. Yarı olimpik yüzme havuzu tadilatı..
    22. "Uyuşturucu satan" şahıs tutuklandı
    23. Beşiktaş aradığı sol beki buldu!..
    24. Başkan Kadir Dağlı’nın İstanbul..
    25. Diyarbakır’daki ev bir hafta içinde..
    26. Türkiye'nin gözbebeği! Tarih yazdı
    27. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
    28. Kayserispor Yönetimi Olağanüstü..
    29. DİDER’den çok önemli bir kermes
    30. 3 çocuk annesi rock star
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!