Olaysız şehirler arasında Bingöl 6’ıncı sırada yer aldı

Bingöl, kişi başına düşen olay sayısına göre ülke genelinde 6. sırada yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılı ilk 5 ay ile 2019 yılı ilk 5 ay arasında elde edilen istatistik verilerinin karşılaştırılması sonucunu açıkladı.

Açıklamada, “Kişi başına düşen olay sayısına göre ilimiz ülke genelinde 81 il arasında6.sırada, asayiş olaylarınınaydınlatma oranında ise16. sırada yer almıştır. Alınan önleyici tedbirler sayesinde ilimizde kişi başına düşen olay sayısında azalma,suç aydınlatma oranında ise gözle görülür bir şekilde artış sağlanmıştır. Malvarlığına karşı işlenen suçlarda 2018 yılında aydınlatma oranında ilimiz ülke genelinde 81 il arasında 19. sırada iken 2019 yılında 15. sıraya yükseldiği, ilimizde meydana gelen İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık, Dolandırıcılık, Açıktan Hırsızlık, Bisiklet ve Motosiklet Hırsızlığı gibi suçlardaaydınlatma oranında ise 2018 yılında ülke genelinde 27. sırada iken 19. sıraya yükselerek başarı gösterildiği gözlemlenmiştir. Personelimizin duyarlı, etkili ve gayretli çalışmaları sayesinde ülke genelinde yapılan istatistiki çalışmaların kıyaslanmasında asayiş olaylarındaki Kişilere Karşı İşlenen Suçlarda aydınlatma oranı 2018 yılında ülke genelinde 19. sırada iken 2019 yılında artış göstererek 9. sıraya yükselmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin işlenmesinin önlenmesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz görevlileri tarafından çalışmalarımız büyük özveri ve fedakarlıkla devam etmektedir” denildi.