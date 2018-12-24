0553 313 94 23

Olaylı gece... '14 el silah sesi duyduk'

Ankara’da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir eğlence mekanından çıkan şahsıların arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 06:25
Olaylı gece... '14 el silah sesi duyduk'

Alınan bilgilere göre, Çankaya ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan olayda, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir eğlence mekanından çıkan şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir anda alevlenen tartışma saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Bulvar üzerinde yumruk yumruğa birbirine giren şahıslar, mahalleyi ayağa kaldırdı. Olayda taraflardan birinin silahına sarılmasıyla birlikte ardı ardına silah sesleri duyuldu. Yaşanan olayda bir kişi silahla vurulurken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri, yaşanan arbedeyi kısa sürede sonlandırırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Olayda yaralanan E.G. (38) ve diğer 2 kişi, daha sonra ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay esnasında kız arkadaşıyla birlikte bulvarda yürüdüğünü aktaran Necati Şadi Kılıç, “Kız arkadaşımı yurduna bırakıyordum. Bir anda 14 el silah sesi duyduk. İlk silah sesinin ardından ben kız arkadaşımın üzerine kapaklandım. Bir yaralı vardı burada, 5-10 dakika kadar polisi bekledi. Adamın eli kolu kan içindeydi. Orada zaten kan izleri hala duruyor” şeklinde konuştu.

Olayda darp edilen bir kişinin dakikalar boyunca “Polis yok mu” diye bağırdığını söyleyen Kılıç, “Asıl işin garibi Tandoğan’da her akşam çevirme var, bu akşam yok. Sürekli polis çevirmesi var, sürekli aramalar oluyor, bugün Tandoğan tarafında hiçbir şey yok. Tüm polisler Kızılay’dan geldi buraya. Yaralının durumu çok kötüydü, ‘polis yok mu’ diye bağırdı dakikalarca” ifadelerini kullandı.

Daha sonra adrese sevk edilen olay yeri inceleme birimine bağlı polisler, bulvar üzerine saçılan mermi kovanlarını inceledi. Görgü şahitlerinin ifadesine başvuran polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 06:25
  1. Ankara
  2. polis
  3. silah
  4. ateş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji saat verdi! Balkanlardan geliyor
    1. Meteoroloji saat verdi! Balkanlardan..
    2. Gece yarısı geldiler... 8 bin asker..
    3. ABD, Suriye'den çekilme kararını..
    4. Yerli sistemler teyakkuzda! İHA'lara..
    5. Katil İsrail'e sert uyarı! Tepkimiz..
    6. ABD, Suriye'den çekilme kararını..
    7. Arkadaşları sinir krizi geçirdi! Feci..
    8. ‘Sanatçı müsveddesi’nden açıklama…..
    9. Karar aldılar! Petrol fiyatları..
    10. AK Parti'de ilçe adayları netleşiyor
    11. Olaylı gece... '14 el silah sesi duyduk'
    12. Trump açıkladı: Harika olacak
    13. 2 gündür haber alınamıyordu... Sürekli..
    14. Mattis, ABD'nin Suriye'den çekilmesini..
    15. Endonezya'daki tsunami
    16. ABD'li Senatörden Trump'ın Suriye'den..
    17. Pentagon YPG/PKK'ya verilen silahlar..
    18. Hartum'da futbol taraftarları hayat..
    19. Abdurrahim Albayrak: Galatasaray,..
    20. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    ABD’li Ermeni başepiskopos, Ermeni vatandaşlarımızı kışkırtma peşinde
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi
    Anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi
    “Hem Bolton, hem de Erdoğan şok oldu! Hazırlıksız yakalayan Erdoğan daha da bindirdi”
    “Hem Bolton, hem de Erdoğan şok oldu! Hazırlıksız yakalayan Erdoğan daha da bindirdi”