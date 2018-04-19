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Olaylı derbide 15 gözaltı

Olaylı derbi sonrası 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Şenol Güneş'e çakmak attığı tespit edilen kişi de var.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:34
Olaylı derbide 15 gözaltı

 

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının 57. dakikasında tribünden atılan yabancı cisim Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i yaraladı.

Hastaneye kaldırılan tecrübeli teknik adam tedavi altına alınırken, emniyet güçleri de olay çıkartan taraftarların peşine düştü.

Polisin yaptığı incelemenin ardından Şenol Güneş'i yaralayan taraftarla birlikte 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

TRİBÜNDEN ATTIĞI CİSİMLE ŞENOL GÜNEŞ'İ YARALAYAN TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"19.04.2018 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş futbol müsabakası esnasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılıp stadyum kamera kayıtları incelenmek suretiyle tribünden fırlattığı isimle Şenol Güneş'in yaralanmasına sebep olduğu belirlenen bir şüpheli gözaltına alınmıştır. Müsabaka esnasında suç işleyen tüm kişilerin tespitine yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir."

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 23:34
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  5. Şenol Güneş
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