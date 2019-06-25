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Olaylı derbi davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında geçtiğimiz yıl oynanan maç sırasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin 46 sanık, hakim karşısına çıktı.

25 Haziran 2019 Salı 14:03
Olaylı derbi davasında sanıklar hakim karşısına çıktı

Fenerbahçe-Beşiktaş arasında geçtiğimiz yıl oynanan maç sırasında çıkan ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin 46 sanık, hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, maçın atmosferiyle sinirlendiklerini ve yaptıkları eylemden dolayı pişman olduklarını söyledi. Mahkeme, sanıklar hakkında uygulanan ‘seyirden men’ cezasını kaldırdı.


Fenerbahçe-Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yaralandığı olaylara ilişkin 46 sanığın, "silahla yaralama", “silahla yaralamaya teşebbüs" ve “yasak madde kullanma ve bulundurma” suçlarından yargılanmasına başlandı.


Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 30 tutuksuz sanık katıldı. Sanık avukatları ile Beşiktaşlı futbolcu müşteki Caner Erkin’in avukatı Emrah Pamuk da salonda hazır bulundu.


“Bir anlık gaflet ve sinirle çakmağı kalabalığa doğru attım”


Sanıklardan Abdulkadir Delibaş, “Çakmağı sigara kullandığım için yanımda getirmiştim. Üç kez didik didik arandım. Çakmağı görmelerine rağmen beni içeri aldılar. Sahadaki olaylardan dolayı ortam gerginleşti, futbolcular tahrikkar hareketlerde bulundular. Ben de bir anlık gaflet ve sinirle çakmağı kalabalığa doğru attım. Quaresma isimli futbolcuyu hedef alarak atmadım, suç kastım yoktur” diyerek beraatini istedi. Sanık Anıl Kuş, olay nedeniyle çok pişman olduğunu söyleyerek, “Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Bir anlık sinirle yanımda getirdiğim çakmağı hedef gözetmeksizin sahaya attım” dedi.


“Maçın atmosferiyle attım, pişmanım”


Sanık Cihat Över, “Ben özellikle Quaresma isimli futbolcuyu hedef gözeterek çakmağı atmadım. Maçın atmosferiyle o anki sinirle çakmağı hedef gözetmeksizin attım. Çakmak kimseye denk gelmedi. Bu olay sebebiyle pişmanım” diye konuştu.


“Oğluma iyi örnek olamadığım için pişmanım”


Maçın atmosferiyle sinirlendiğini söyleyen sanıklardan İbrahim Çam, “Sinirlerime hakim olamadım. İki adet madeni parayı sahaya doğru fırlattım ama sahaya girmedi. Yanımda oğlum vardı, ona iyi örnek olamadığım için üzgünüm ve pişmanım” dedi.


“Öfkeme yenik düştüm”


“Tribünde bulunduğum konum itibariyle Caner Erkin’i yaralamaya teşebbüs etmem mümkün değildir” diyen sanık İbrahim Yenibayrak, “Sahaya para fırlattığım doğrudur. Ama futbolcu Caner’i yaralamaya teşebbüs ettiğim iddiasını kabul etmiyorum. Sahaya para atma sebebim de öfkeme yenik düşmemdir. Pişmanım” şeklinde konuştu.


“Kalem kapağını attım”


Şenol Güneş’e çakmak atarak yaraladığı iddia edilen sanık Mehmet Emin Yurttaş, “Ben sigara kullanmıyorum. Bu sebeple çakmak taşımam, polis fezlekesinde benim çakmak atmış olabileceğim şüphesinden bahsediliyordu, maçın atmosferiyle sinirlendim. Yanımda taşıdığım kalemin kapağını hedef gözetmeksizin attım. Attığım kapağın Şenol Güneş’e isabet ettiğini düşünmüyorum. Suçsuz olmakla birlikte burada olmaktan dolayı pişmanım. Keşke böyle bir olayda yer almasaydım. Beraatimi istiyorum” dedi.


“Verilecek cezaya razıyım”


Sanık Serdar Göymen, “Ben de sahaya bir tane çakmak attım. Pişmanım, üst tribünlerden atılan çakmak benim önüme düştü. Ben de o anki sinirle çakmağı alarak sahaya attım. Amacım kimseyi yaralamak değildi” diyerek beraatini istedi. Sanık Soner Şeker,“Atılı suçlamalar doğrudur. Pişmanım, verilecek cezaya razıyım” diye konuştu.


Sanık Ümit Tüylü ise pişman olduğunu söyleyerek, “Maça girişte üzerimdeki bozuk paraları Kızılay Bağış Kutusuna attım. Ama cebimde 5 kuruş kalmış. Küçük olduğu için fark edememiştim. Maçtaki atmosferden dolayı bir anlık sinirle 5 kuruşu sahaya doğru fırlattım. Ama sahaya gitmedi, reklam panolarına çarptı. Hedef gözetmedim, çok pişmanım” dedi. Diğer sanıklar da söz alarak beraatiniistedi.


Caner Erkin, şikayetinden vazgeçti


Bunun üzerine söz alan müşteki Caner Erkin’in avukatı Emrah Pamuk, “Biz şikayetimizden vazgeçiyoruz. Müvekkil bakımından eylemleri bakımından sanık olarak yargılanan kişilerden şikayetçi değiliz. Takdiri mahkemeye bırakıyoruz” dedi.


Sanıkların ‘seyirden men’ cezası kaldırıldı


Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar hakkında 6222 sayılı yasanın 18/3 maddesi gereğinde uygulanan ‘spor müsabakalarını seyirden yasaklılık tedbiri’nin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.


İddianameden


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şenol Güneş’e yönelik eylemlerinden dolayı 3 sanık hakkında "silahla yaralama" ve "yasak madde bulundurma" suçlarından 2 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti. Quaresma Bernardo ve Caner Erkin’e yönelik eyleminden dolayı 7 sanığın, “silahla yaralamaya teşebbüs" ve "yasak madde bulundurma" suçlarından 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Diğer 35 sanığın, “yasak madde kullanma" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, tüm sanıklar hakkında seyirden men cezası istenmişti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 14:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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