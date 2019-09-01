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"Olayların gelişimine göre Lübnan sınırındaki atacağımız adımlara karar vereceğiz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: - "Gelişmeler ışığında bir sonraki adımlara karar vereceğiz" - İsrail ordusu atılan tanksavarlar nedeniyle can kaybı yaşanmadığını açıklarken, muhalefet artan gerginlik nedeniyle Netanyahu'yu suçladı

01 Eylül 2019 Pazar 20:20
"Olayların gelişimine göre Lübnan sınırındaki atacağımız adımlara karar vereceğiz"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan sınırındaki gelişmelere göre ülkesinin atacağı adımlara karar vereceğini söyledi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, bugün öğleden sonra Lübnan sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında artan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu, sınır hattında yaşanan gerilimin ardından genelkurmay başkanının da aralarında bulunduğu üst düzey komutanlarla durum değerlendirmesi yaptıklarını ve atılacak yeni adımlara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

İsrail ordusuna, "her türlü senaryoya hazırlıklı olması" emrini verdiğini dile getiren Netanyahu, "Gelişmeler ışığında bir sonraki adımlara karar vereceğiz." ifadesini kullandı.

- "Hizbullah saldırılarında can kaybı yaşanmadı"

Öte yandan İsrail ordusu, Hizbullah tarafından atıldığı dile getirilen tanksavarlar nedeniyle ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavarların atıldığı belirtilen noktaların da aralarında bulunduğu hedeflere 100'den fazla havan topu atıldığı ve savaş uçaklarının da bazı bölgeleri vurduğu ifade edildi.

Lübnan sınırına yakın bölgelerde yaşayan sivillere yönelik güvenlik kısıtlamalarının da kaldırıldığı kaydedildi.

- Muhalefetten Netanyahu'ya tepki

İsrail ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı'nın önde gelen isimlerinden milletvekili Yair Lapid, Hizbullah'ın İsrail tarafına düzenlediği tanksavar atışlarıyla ilgili Netanyahu'yu suçladı.

Lapid, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İsrail ordusunun, komşu ülkelere düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapmama geleneğinin Netanyahu döneminde son verildiğini belirterek, "İsrail'in kuzeyindeki çocukların sığınaklarda olmasının tek bir nedeni var. Çünkü Netanyahu seçimlerden dolayı belirsizlik politikasını ihlal etti. Ne zaman ki başbakan güvenlik pahasına politik oyunlar oynarsa sonucu bu olur." cümlelerini kullandı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail tarafına bir dizi tanksavar atışı yapıldığını buna karşılık Lübnan'ın güneyinde atışların yapıldığı bazı hedeflerin vurulduğunu duyurmuştu.


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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 20:20
  1. Hizbullah
  2. İsrail
  3. Lübnan

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