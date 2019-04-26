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"Olaylarda kullanılan tabanca sayısı azaldı"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya:- "2017'de olaylarda kullanılan tabanca sayısı 11 bin 925 iken, bu sayı 2018'de 7 bin 567’ye gerilemiştir. Yine 2017'de olaylarda kullanılan av tüfeği sayısı 3 bin 940 iken, 2018'de yapılan çalışmalar sonucu bu rakam bin 983'e düşmüştür. Bu rakamları 2019'de daha da azaltmak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

26 Nisan 2019 Cuma 19:30
"Olaylarda kullanılan tabanca sayısı azaldı"

ANKARA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, alınan önlemler neticesinde 2017'de olaylarda kullanılan tabanca sayısının 11 bin 925 iken, bu sayının 2018'de 7 bin 567'ye gerilediğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinesinde 22-26 Nisan tarihlerinde Antalya'da "Silah ve Patlayıcı Maddeler Kursu ile Patlayıcı Bilgi Sistemleri (PATBİS) Eğitimi" yapıldı.

Patlayıcı Bilgi Sistemleri (PATBİS) Projesi'nin amacının, İl Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerinde görevli personel tarafından iş ve işlemlerdeki hizmetin etkin yürütülmesi, sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin üretiminden depolanmasına, ithalinden ihracına, satılmasından kullanımına kadar geçen sürecin elektronik ortamda anlık takibinin sağlanması olduğu belirtildi.

Eğitime, Antalya Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Özel Güvenlik Daire Başkanı Suat Çelik, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Polis Başmüfettişleri ve teşkilat mensuplarının katıldığı kaydedildi.

- "Taşıma İzin Belgesi daha hızlı ve kolay düzenlenecek"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz uygulamalar ve operasyonlar sonucunda ele geçirilen silah ve patlayıcı maddelerin yanı sıra gerek sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız gerekse hazırladığımız afiş ve sloganlarla vatandaşlarımıza yaptığımız bilgilendirici paylaşımlar ve alınan önlemler neticesinde, 2017'de olaylarda kullanılan tabanca sayısı 11 bin 925 iken, bu sayı 2018 yılında 7 bin 567'ye gerilemiştir. Yine 2017'de olaylarda kullanılan av tüfeği sayısı 3 bin 940 iken, 2018'de yapılan çalışmalar sonucu bu rakam bin 983'e düşmüştür. Bu rakamları 2019'da daha da azaltmak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Patlayıcı Maddeler Bilgi Sistemi Projesi'nin temmuzda hayata geçirileceğini aktaran Uzunkaya, söz konusu proje ile birlikte patlayıcı maddelerin üretimi esnasında seri numarası verilerek firmaların ithal ettiği, üretip sattığı veya ihraç ettiği patlayıcı maddelerin kime veya kimlere satıldığı, hangi depoda bulunduğu veya kullanılmışsa ne zaman ve nerede kullanıldığı gibi bilgilere rahatlıkla ulaşım sağlanacağını vurguladı.

Uzunkaya, yıllık ortalama 100 bin adet civarındaki Taşıma İzin Belgesi müracaatlarında istenen belge sayısını azaltarak, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde düzenlenmesi imkanını da kavuşulacağını bildirdi.

Silah ve Patlayıcı Maddeler Kursu ile Patlayıcı Bilgi Sistemleri (PATBİS) Eğitimi'nin sonunda kursiyerlere sertifikaları Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya tarafından teslim edildi.

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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 19:30
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