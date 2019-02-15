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Olayın yaşandığı binanın yöneticisi yaşananları İHA’ya anlattı

Uşak’taki rehine olayında yaşanan silahlı çatışmada göğsünden vurulan polis memuru şehit olurken, çatışmanın yaşandığı binanın yöneticisi yaşanılan korku dolu anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

15 Şubat 2019 Cuma 13:29
Olayın yaşandığı binanın yöneticisi yaşananları İHA’ya anlattı

Uşak’taki rehine olayında yaşanan silahlı çatışmada göğsünden vurulan polis memuru şehit olurken, çatışmanın yaşandığı binanın yöneticisi yaşanılan korku dolu anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.


Edinilen bilgilere göre, Banaz ilçesi Dilek Mahallesi’nde bir apartman dairesinin ikinci katında yaşanan olayda eğlence mekanlarında çalıştığı öğrenilen Gülay A. isimli kadının evine eskiden birlikte yaşadığı öğrenilen Çetin Kaplan isimli bir şahıs balkondan tırmanarak içeri girdi. Evde yaşanan arbede üzerine komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikamete girmek isterken Kaplan, Gülay A.’yı yanında bulunan pompalı tüfekle rehin alarak polis memurlarına ateş açtı. Açılan ateşte polis memuru Mehmet Aksoy (37) göğsünden vurularak ağır yaralandı. Aksoy’un yanında bulunan diğer polis memuru çatışmada Kaplan’a vurarak etkisiz hale getirdi.


Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.


Aksoy’u şehit eden Kaplan’ın daha önceden de Gülay A.’yı rahatsız ederek gözaltına alındığı ve uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. 4 sefer gözaltına alınan Kaplan’ın savcılık tarafından serbest bırakıldığı iddia edildi.



"Silah ve bağrışma seslerini duyunca olaya müdahale edemedik”


Olayın ardından yaşanan korku dolu anları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan bina yöneticisi Fethi Demirtaş, olayın sabahın erken saatlerinde yaşandığını kaydetti. Silah seslerini duyunca polis memurlarının evin kapısının önünde olduğunu gördüklerini söyledi. Demirtaş, “Silah ve bağrışma seslerini duyunca olaya müdahale edemedik. Daha sonra aşağı indiğimizde arkadaşlardan polis memurumuzun ve diğer şahsın vurulduğunu öğrendik. Sonrasında ise polisimizin şehit olduğunu öğrendik, yaşanan olaydan dolayı üzgünüz” dedi.



Şehit polis için Uşak’ta cenaze töreni düzenlenecek


Olayda şehit düşen ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Mehmet Aksoy’un Konya ili Doğanhisar ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Şehidin otopsi işlemlerinin ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğünde bugün ikindi namazı sonrası düzenlenecek resmi tören sonrası ebediyete uğurlanmak için memleketine gönderileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 13:29
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