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Olayı Beşiktaş macerası sonrası patladı!

Beşiktaş'tan Brezilya ekiplerinden Corinthians'a transfer olan Vagner Love, yeni macerasına golle başladı.

07 Mart 2019 Perşembe 19:22
Olayı Beşiktaş macerası sonrası patladı!

Olaylı bir şekilde Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Corinthians'a transfer olan Vagner Love, Brezilya'da iyi bir başlangıç yaptı.
Beşiktaş'tan ayrılışı olaylı olan ve Brezilya'da eski takımı Corinthians'a dönen Vagner Love, ülkesinde kendine geldi.

Corinthians'ın Copa Sudamericana'da Racing Club'u elediği eşleşmede iki maçta da forma giyip 1 gol atarak dikkat çeken Love, Brezilya basınına röportaj verdi.

''Çok sıkı çalışıyorum"

Yeni takımında zaman zaman forvet arkası pozisyonda oynayan 34 yaşındaki forvet, ''90 dakika oynayabilir miyim bilmiyorum. Çünkü eski takımımda son maçımı Aralık ayının ortasında oynamıştım. Burada çok sıkı çalışıyorum ve kendime geliyorum.'' sözlerini kullandı.

Kilolarını verdi

Vagner Love'ın Türkiye'de aldığı fazla kiloları da Brezilya'da verdiği belirtildi. Tecrübeli oyuncunun kızarmış yemekleri kestiği ve yağ oranında düşme olduğu kaydedildi. Beşiktaş'ta 80 kilonun üstüne çıkan Love'ın şimdi 76 kiloya kadar düştüğü yazıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:22
  1. Vagner Love
  2. Brezilya

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