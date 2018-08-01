Çakal Carlos: Trump, Siyonist ve emperyalistlere karşı bir fırsattır

yeniakit.com.tr Baran Dergisi’nde yazan Çakal Carlos, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı toplantıyı değerlendirirken, Trump’ın Yahudileri destekler gibi görünen icraatlarda bulunmasına rağmen Siyonistler tarafından eleştirildiğini ifade etti. Carlos, “Trump, Siyonist ve emperyalistlere karşı bir fırsattır” ifadesini kullandı.

Dünya kamuoyu tarafından Çakal Carlos ismiyle bilinen Salim Muhammed, Baran Dergisi’ndeki yazısında ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Helsinki’deki görüşmesini değerlendirdi. Carlos, Trump’ın Yahudilere dost gibi görünse de, özellikle Siyonistler tarafından istenmediğini ifade etti. Trump’ın Emperyalist ve Siyonistlere karşı bir fırsat olduğunu da savunan Carlos, “Esasında Trump’ı savunmuyorum. Bazen hain Arapları ve yanlış yoldaki Müslümanları müdafaa eden ve destekleyen çılgınca davranışlarda bulunuyor. Fakat Trump’ın büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı sanıldığı kadar tehlikeli değildi; çünkü neredeyse bütün dünya tarafından İsrail’e karşı bir tepki oluştu ve şiddetle reddedildi.” ifadelerini kullandı.

İşte Çakal Carlos’un Baran Dergisin’deki yazısının çarpıcı bölümleri:

“(…) Geçmişe baktığımızda ABD’nin Rusya’ya karşı saldırganca bir tutum izlediğini görürüz; bunun sebebi Rusya’da Komünist bir idarenin olmasıydı. Sovyetlerin idaredeki çürüme neticesinde çökmesinin ardından ne sosyalist bir idare ne de ideoloji savaşın devam etmesine sebep olacak başka bir şey kaldı.

(…) Buna rağmen ABD’nin Rusya’ya karşı sergilediği sert tutumun sebebi nedir? ABD derken mevcut hükümeti değil, parlamento, senato ve tüm Amerikan müesseselerini kastediyorum. Rusya’ya karşı girişilen her türlü eylemi desteklediler.

(…) Amerikan Başkanı Trump, başkan seçildiğinden bu yana açık bir saldırıya muhatap durumda. Bu saldırılar genel itibariyle Rusya gizli servisinin Amerikan seçimlerine müdahale ettiği iddiası üzerinden gerçekleştirildi. Sadece adı demokratik olan parti ile onun dünyada binlerce Müslüman’ın ölümüne sebep olan kriminal adayı seçilememesinin ardından Trump’a gerçekleştirilen saldırıda başı çekti. Her ne kadar Sovyetler Birliği ortadan kalkmış olsa da, onun müesseseleri yerinde kaldı. Bu süreçte KGB’nin dış ilişkiler departmanı CIA ile yakın ilişkiler geliştirdi.

Bir başka soru ise şu; Trump’a karşı gerçekleştirilen bu aşırı saldırgan tavrın sebebi ne?

(…) Seçildikten sonra sınırları daha sıkı kontrol etme hususunda bir takım adımlar attı. Bunlar Amerika’nın ekonomik çıkarlarını korumak içindi, buna rağmen yönetici sınıf Trump’a saldırdı. Neden?

ELÇİLİĞİ KUDÜS’E TAŞIDIĞI HALDE…

Kırk yıl evvel Kongre tarafından kararı alınıp da gerçekleştirilememiş olan Amerikan Başkonsolosluğu’nu Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma yani Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma vaadinde bulunup bunu gerçekleştirmiş olmasına rağmen Yahudi iş adamlarının saldırısına da uğradı.

(…) Fakat üstüne basarak söylüyorum; Trump’ın Kudüs kararı kesinlikle bizim menfaatimize uygundur.

(…) Trump başkan olmasına ve başkanlığa devam edecek olmasına rağmen yerleşik düzen ona karşı çıkıyor.

(…) Rusya, Kore, Ortadoğu ve Çin meselelerinde Trump yönetimi farklı varyasyonlar deniyor. Bir gün önce söylediği bir şeyi çok neşeli ve güleryüzlü bir şekilde “aaa hata yapmışız” diye değiştirebiliyor.

“İSRAİL’İN YANINDA GÖRÜNÜRKEN SİYONİSTLERİN ALEYHİNDE…”

İsrail’in yanında görünürken, Siyonistlerin aleyhine davranabiliyor. Kore ile restleşirken, ertesi gün hiçbir şey yokmuş gibi masaya oturuyor; pragmatik davranıyor. Bende oluşan intiba şu ki; Trump bu oyunu devam ettirecek. İsrail’e karşı tutumuyla aşırı sağcı Siyonistlerin desteğini de arkasında tutmayı hedefliyor.

ABD İNSANLIĞIN DÜŞMANI

Ne olursa olsun, ABD dünyanın en tehlikeli emperyalist gücü. Bu devlet insanoğlunun düşmanı olduğu gibi kendi halkının da düşmanı.

(…) Bu devletin kural koyucu sınıfı seçilmiş başkan Trump’ı kabul etmiyor ve bütün planlarını onu indirmek üzerine kurguluyorlar, bunun için her şeyi denediler.

“TRUMP’I SAVUNMUYORUM”

Esasında Trump’ı savunmuyorum. Bazen hain Arapları ve yanlış yoldaki Müslümanları müdafaa eden ve destekleyen çılgınca davranışlarda bulunuyor. Fakat Trump’ın büyükelçiliği Kudüs’e taşıma kararı sanıldığı kadar tehlikeli değildi; çünkü neredeyse bütün dünya tarafından İsrail’e karşı bir tepki oluştu ve şiddetle reddedildi.

“GEÇMİŞİ KİRLİ, ÖZEL VE GARİP BİR ADAM”

(…) Umarım Trump konusunda yanılmıyorumdur. Çünkü geçmişi kirli, özel ve garip bir adam. Trump’ın insanlığı düşmanı olan Siyonist ve emperyalistlere karşı Amerikan’ın başında olması gereken doğru figür olduğu fikrindeyim.

“NEDEN AĞABABALARKARŞISINDA DURUYOR?”

(…) Dünyanın Siyonist ve emperyalistlerden arındırılmasında önemli bir figür olabilir. Öyle değilse, niçin Siyonistlerin ağababaları bu adamın karşısında duruyor ve ona saldırıyorlar?

“TEHLİKE ARZ EDİYOR”

(…) Trump, Amerikan ekonomisinin bu adamlar tarafından kontrol altında tutulmaya devam etmesinin önünde bir tehlike arz ediyor. Bu adam, Amerika’nın bugüne kadar seçilmiş en iyi başkanı. Harika bir adam olmasa da, Allah Trump’ı korusun!

Allahü Ekber!”