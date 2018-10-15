Olay Yeri İnceleme ekipleri Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun 2. katında inceleme yaptı
Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan Suudi yetkililer, başkonsolosluk binasına geldi.15 Ekim 2018 Pazartesi 21:18
Levent'teki başkonsolosluğa sivil plakalı araçlarla gelen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, araçlarıyla konsolosluk binasını çevreleyen bariyerlerin içine alındı. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri binanın 2. katında da çalışma yaptı.
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