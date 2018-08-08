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Özcan Yeniçeri'den olay İYİ Parti yorumu: Böyle sünepe yerde durmam!

İYİ Parti'den istifa eden Özcan Yeniçeri, partinin pasif bir durumda olduğunu belirterek "Benim gibi birini mıymıntı bir yerde tutamazsınız" dedi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:09

İYİ Parti kurucularından Özcan Yeniçeri, Yusuf Halaçoğlu ve Nevzat Bor ile birlikte istifa etti. İstifasının ardından Habertürk TV’de yayınlanan bir programa katılan Yeniçeri, yaşadıklarını anlattı.

Yeniçeri, "İYİ Parti'den neden istifa ettiniz?" sorusuna verdiği cevapla stüdyoyu gülüşmelere neden oldu.

"SÜNEPE, LIBIK, MIYMINTI..."

"Ben aktif ve enerjik birisiyim" diyerek söze giren Özcan Yeniçeri, "Benim gibi kabına sığmayan birini, böyle sünepe, lıbık, mıymıntı bir yerde tutamazsın" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:09
  1. Özcan Yeniçeri
  2. Yusuf Halaçoğlu
  3. Nevzat Bor
  4. Habertürk TV
  5. İYİ Parti

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