Olay iddia! "Türkiye Brunson'ın hayatını kurtardı"

Bir dönem Amerikan iç istihbaratı olarak bilinen FBI-federal soruşturma bürosu için çalışan Sibel Edmonds, dış istihbarata bakan CIA (merkezi haber alma teşkilatı) içinde derin bir yapı olduğunu ve bu olayı örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ne zaman ki Pastor Brunson ile ilgili bir ilerleme olursa CIA içindeki bu derin yapı olaya müdahele ediyor. Ayrıca eşi Naurin Brunson’u kullanarak uluslararası kurumlara Türkiye'yi, işkence ve kötü muamele gibi suçları işlemiş gibi gösteriyorlar. Halbuki Türk devleti onun hayatını kurtarıyor. Çünkü CIA içindeki bu derin yapı Brunson’u Türk hapishanesinde iken zehirleyerek öldürmeyi ve hatta bu suçu Türkiye'ye atmayı düşünüyor”