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Muharrem İnce'nin İzmir'den aday olmak istediği iddia edildi

Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğü ve kendisine İBB adaylığı teklif edildikten sonra burayı riskli bularak İzmir'den aday olmak istediği iddia edildi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 13:26
Muharrem İnce'nin İzmir'den aday olmak istediği iddia edildi

24 Haziran seçimleri bitmesine rağmen, etkileri devam ediyor. Seçim sonrasıyla ilgili peş peşe ilginç iddialar gelmeye devam ediyor. 

"DSP'NİN BAŞINA GEÇECEK" İDDİASI

Gazetemiz muhabirlerinden Faruk Arslan'ın haberine göre, Muharrem İnce'nin CHP içindeki mezhepçileri geçemeyeceğini anladığı için partisinden ümidi kestiği ve DSP'nin başına geçeceği öğrenilmişti.

İnce’nin yeni projesi DSP’nin başına geçmek

"İSTANBUL'DAN ADAY OLMAM, ÇOK RİSKLİ"

Muharrem İnce, seçim gecesi kaybedişini Ankara Swissotel'in 8. katındaki kral dairesinden izledi. Seçim gecesi Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştüğü iddia edilen İnce'nin, İstanbul adaylığını riskli gördüğü için İzmir'i istediği kaydedildi. 

En son haber'in iddiasına göre İnce ile Kılıçdaroğlu arasında şu görüşme gerçekleşti:

Kemal Kılıçdaroğlu: Kaybettin Muharrem, sana İstanbul'u verelim.

Muharrem İnce: İstanbul'dan aday olmam çok riskli, İzmir'i istiyorum.

Kemal Kılıçdaroğlu (Bir süre düşündükten sonra): Tamam

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 13:26
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Muharrem İnce
  5. muharrem ince
  6. kemal kılıçdaroğlu
  7. chp

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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    aldı alacağını daha gıkı çıkmaz. bir zamanlarda adnan keskin deniz baykalla didişiyordu. iş bankası yönetim kurulu başkanlığını kapınca ortalıkta hiç görünmedi. işte atatürk maskeli chpkk da menfaatler çarkı. alt kademedekiler sizler durmak yok uyumaya devaammm. onlar malı götürsün.
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