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Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı!

24 Haziran seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye kaos çağrısı yaptığı, İnce'nin ise buna karşılık vermediği iddia edildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:02
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı!

En son haber'in "özel kalem"i ortalığı karıştıraca bir iddiada bulundu. İddiaya göre 24 Haziran seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye kaos çağrısı yaptı, İnce ise buna karşılık vermedi.

İşte En son haber'de yalan "özel kalem"in çok konuşulacak yazısı:

24 Haziran akşamından bu yana ortalık toz duman, CHP'liler genel merkezin önünü ağlama duvarına çevirdi ama yönetimden beklentileri karşılayacak tek bir açıklama yok. Kazanamasa da AK Parti karşısında alternatif olabilecek tek CHP'li olduğunu gösteren Muharrem İnce'ye taban sahip çıkıyor ama bu durum, Kılıçdaroğlu yönetiminden nemalanan delegelerin ve yöneticilerin işine gelmiyor.

Haliyle "Kılıçdaroğlu'nu yedirmeyiz" şeklinde özetlenecek tavrın nedeni belli; İnce genel başkan olsa, hepsini kapının önüne koyacak.

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Adımlarım CHP koridorlarında uzarken, 24 Haziran'ın parti yönetiminde meydana getirdiği kavgayla ilgili medyaya/sosyal medyaya yansımayan söylentileri de tek tek not alıyorum.

MUHARREM İNCE, KAOS TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ

Muharrem İnce'nin tehdit edildiği, eşinin kaçırıldığı gibi 'şizofrenik' vakaların ortaya attığı dedikoduları bir yana bırakalım, Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi Şükran Kütükçü'nün bile haberinin olmadığı bir kulis anlatayım size; Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun 'kaos çıkaralım' teklifini reddetti, ortalık karıştı!

CHP'DE LİDERLİK SAVAŞI RESMEN BAŞLADI

24 Haziran gecesi Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce arasındaki restleşmeyi anlatacağım elbette.

(...) Partinin oylarını 41 yıl sonra ilk kez psikolojik eşik olan yüzde 30'ların üstüne taşıyan Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki liderlik savaşı resmen başladı.

MUHARREM İNCE'NİN İLK HAMLESİ: 81 İLDE MİTİNG

Muharrem İnce, her ne kadar "Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmam" dese de 81 ilde teşekkür mitinglerine başlayacağını duyurdu. Bu hamle Muharrem İnce'nin CHP tabanından oy alarak Kılıçdaroğlu'na doğal yoldan 'kapının gösterilmesi' anlamına geliyor.

KILIÇDAROĞLU KARŞILIK VERDİ, 'BAŞARISIZSIN' DEDİ

Kılıçdaroğlu ise Muharrem İnce'nin 81 ilde 81 miting hamlesine karşı ilk hamlesini yaptı. CHP lideri, "CHP'de koltuk derdi olana yer yok" dedi, Muharrem İnce'nin beklentilerin altında kaldığını söyledi ve genel başkanlığı bırakmayacağını duyurdu.

Gelelim o geceye. Zaten liderlik yarışına girecekleri belli olan iki isim bizi sadece zamanlama olarak yanılttı ve seçim sonuçları kesin olarak belli bile olmadan, sonuçlar 'görünen köy klavuz istemez' denilecek şekle gelir gelmez kavga başladı.

MUHARREM İNCE KILIÇDAROĞLU'NUN KAOS PLANINA ALET OLMADI

O gece, "Muharrem İnce, tehdit edildiği için telefon dahil hiçbir şekilde ulaşılamıyor" iddiaları vardı, yalan tabii ki.

CHP'liler hazım sorunu yaşayacak belki ama işte gerçeği açıklıyorum;

Seçim sonuçları gelmeye başladığında ve Erdoğan'ın ilk turda Cumhurbaşkanı seçildiği anlaşıldığı anda Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi aradı ve bir teklifte bulundu.

CHP'LİLERİ SOKAĞA DÖKMEK İSTEDİ

Bu teklife göre Muharrem İnce seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu duyuracak ve CHP seçmeninde zaten var olan öfkeyi iyice kışkırtarak partilileri sokağa dökecekti. Tıpkı gezi olaylarındaki gibi polisle çatışmalara girilecek, YSK baskına uğrayacak Ankara ve İstanbul gibi Türkiye'nin büyük şehirlerinde 'kurtarılmış bölgeler' oluşturulacaktı. Bu planla CHP seçmeni 'tek yürek tek bilek' olacak şekilde kenetlenmiş olacak ve yabancı basın sayesinde de dünyanın her yerine "Türkiye'de otorite yok, Erdoğan yönetemiyor" algısı oluşturulacaktı.

Kılıçdaroğlu, 8 yıllık genel başkanlık tecrübesinde öğrene öğrene bir tek bunu öğrenebilmişti: Kaos yarat, Türkiye'yi dünyaya 'kaos' ülkesi olarak göster, Erdoğan'ı ancak bu şekilde gönderebiliriz..

MUHARREM İNCE OYUNA GELMEYİNCE SENARYO ÜRETİLDİ

Muharrem İnce ise, CHP seçmeninin hiç de alışık olmadığı bir biçimde, aradaki 10 milyonluk oy farkını üstüne basa basa vurguladı ve kaybettiğini resmen ilan etti. Bu açıklamanın yanında bir dizi dizginleyici açıklaması daha var İnce'nin. Mesela 'Kazananı, başarısından dolayı tebrik etmek' gibi..

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ve yönetiminin çok tehlikeli teklifini reddettiği andan itibaren telefonları susmadı. Seçim sonuçlarına konsantre olmak bir yana CHP yönetiminin kaos teklifiyle de baskı altına giren İnce çareyi telefonunu kapatmakta buldu.

İşte o anda da, İnce'ye kimse ulaşamayınca yeni senaryo devreye girdi ve kendisinin de 'şizofren' diye nitelediği kitle birden türedi ve "İnce'ye ulaşılamıyor, demek ki kaçırıldı" gibi dünyanın en saçma teorisi ortaya atıldı.

GEZİ KIŞKIRTMASINA GERİ DÖNECEKTİK

CHP koridorlarından, soğuk odalara sinen taktik savaşlarından ne çıkar bilinmez ancak bildiğimiz şu ki Muharrem İnce o gece Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklına uysaydı, Türkiye ikinci bir gezi kışkırtmasını daha yaşayacaktı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:02
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. muharrem ince
  5. chp
  6. recep tayyip erdoğan

YORUM YAZ

  • metinmetin15 sa önce
    bu kemal tam pislik mikrop yargı yolu ile temizlensin hükümet adalet bakanı uyuma
  • rifatrifat11 sa önce
    bunların alayı vatan hainliğinden yargılanmalı!!bunlara oy verenlerde bunlar gibi muhtemelen mitomani hastası olmalılarki bunlara oy veriyorlar!!resmen pkk yı meclise taşıdı dallamalar !!!
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 sa önce
    Bu Haber Bütün Gazetelerde Yer Almalı. Herkes KeMal Kılıçdaroğlu nun Ne Kadar Alçak Olduğunu Görmeli. Defolup Gitmeli.
  • hasanhasan14 sa önce
    Kılıçdaryan truva atıdır..
  • kayıkayı14 sa önce
    bükemediğin bileği öpeceksin gıvıttıroluuuu.düşün birbirinize paramparça olun.hadi yiyorsa biryerleriniz çıkın sokağada görelim.
  • SerdarSerdar13 sa önce
    Ne kadarda chp yekarsi olsamda muharrem inceyi bir yönüyle takdir ediyorum. Neden... çikti delikanlica medyanin karsisindaAKPtiylearamizda 10 milyon oy farki var evet biz yenildik AKPti kazandi ve REISIMIZI bu basaridandolayi kutladi. VE dahasida var ne dedi sokaklari karistirmaya izin vermeyecegim ..kilicdaroglune diyor bu seçimin kaybedeni biz olmadik kaybedenipiskin piskin AKP nin oldugunu söylüyor ve hala diyorki TAYYIP ERDOGAN icin DIKTETÖR BOZUNTUSU diyor ULAN GERIZEKALIPISMISKELLEBOZUNTUSU EGERTAYYIPERDOGAN DIKTETÖROLMUS OLSAYDISENIN OKOKMUSAGZINDAKIDILINI KESERLERBIR YERINE O BIÇIMKOYARLARDIsoruyorlar TAYYIP ERDOGANI teprik edecekmisiniz diyeyok kesinlikleTEPRIK ETMEYECEGIM diyorniye her SEFERINDE SAYIN REISIMIZ KILICDAROGLUNUN SIRTINI YERE ÇAKMISTIR..VE çok büyük bir inanilmaz sekildeERDOGAN Kini var içinde inanilmaz ERDOGAN DÜSMANLIGI VAR icinde her yenildiginde bu TERÖRIST BASININ ÖFKESI KINI DAHADA ARTMAKTAKILICDAROGLU denen buIMANSIZ DIN DÜSMANINI ve DISARDAKI HAIN ÜLKELERIN TASMALI KÖPEKLIGINI VE ITLIGINI USAKLIGINI YAPAN BIR SAPIK VE BEYNAMAZIN IFTIRACINI YALANCININVE EN BÜYÜK SSK HORTUMCUSUNUN BIR ZAATI BUIBLISHER SEÇIMDE OLDUGU GIBI GENE bu seçimdede HDP nin meclise girmesini saglamis veÖCALAN AILESINIDE VE DIGER TERÖRISTLERIDEMECLISE GIRMESINI SAGLAMISTIR VEHDP BARAJI TAKILIRSA DOGUDA 65 70 MILLVEKILI AKPtiye KALACAK diye buterörist partinin BARAJI GEÇMELERINISAGLAMISTIR VE BUNUDA AÇIK AÇIK MEDYANIN KARSISINDA SÖYLÜYOR VE PARTI TABANINAEMIR VEREREK HER EVDEN 1 ila 2 OYUN HDP YE VERMESINi SAGLAMISTIR VE CHP TABANIDA OYLARINI EMIRÜZERINE OYLARINI HDP PKK YA VERMISLERDIIR SIMDI BEN BURADAN SUNU SÖYLEMEK ISTIYORUMBUNDAN BÖYLE TERÖRIST KILICDAROGLUNUVE CHP LILERI SEHIT CENAZELERINE KESINLIKLE ALINMAMASINDAN YANAYIM VE KESINLIKLE SEHITLERIMIZIN CENAZELERINE ALINMAMALIÇÜNKI TERÖRIST BASI KILICDAROGLU RESMEN VE CIDDEN HER HAINLIGI HER TÜRLÜ PLANLARI HDP PKK ILE BERABER YÜRÜTMEKLEDILERVECHP YI DEBÜTÜN TERÖRIST DESTEKCILER ILE DOLDURMUSTURBENCE KILICDAROGLUNUN YETERINCE DEVLETIN ELINDE TERÖRIST LER ILE isbirligi yaptigini göre her halde KANITLAR VARDIR EGER KANUNLAR DIYORSA TERÖRISRLERE YARDIM VE YATAKLIK YAPANLARSUCEZAYAÇAPTIRILIR DIYORSAO ZAMAN KILICDAROGLUNUNYARDIM YATAKLIKTAN HEM PARTISI HEMDE KILICDAROGLU MAHKUM OLMASIKAÇINILMAZ BÖYLE KAOS PLANLARI YAPAN SOKAKLARI TIPKI GEZI OLANLARIN DAKI GIBI KARISTIRMAK ISTEYEN KILICDAROGLUNUN YERICEZA EVI OLMALI YANI ARTIK CEZASIZ KALMAMALI BU DINSIZ IMANSIZ TERÖRIST KILICDAROGLU ÜLKEMIZINBASINI DAHANE BELALAR GETIRECEK ALLAH BILIYOR KIMBILIR DAHA NE ZARAR LAR VERECEKALLAH BILIYORBU HAIN TÜRKIYE DÜSMANININ HER CESIT TERÖRIST GRUPLARIYLA ILISKISI VAR BUNABIR AN EVVEL DUR DEME ZAMANIÇOKTAN GELMIS GECMISTIR NE YAPILACAKSA YAPILSINARTIK YETERÜLKEMIZINDE HALKIMIZINDA KANINA DOKUNUYOR BU TERÖRISTTIN YAPTIKLARI .......BU SEREFSIZ IN YAPTIKLARI
  • Milletin iradesiMilletin iradesi12 sa önce
    Kılıçtaroğlunun misyonu bu partiyi kullanaraktan memleketi kaosa ve hatta iç savaşa götürmek. Onlar için seçim kaybetmek bir şey ifade etmiyor .onların beklentisi hep oldu olalı sandıkta değil darbelerde ve sokaklarda kaosolmuştur.
  • ŞAHİN AYKAPŞAHİN AYKAP14 sa önce
    bu komplo teorisinin doğru olduğunu düşünerek : İNCE AKILLI KURNAZ BİRİ. DEMİRTAŞIN DÜŞTÜĞÜ TUZAĞA DÜŞMEZ. BİLİYOR Kİ HEM TOPLUMUN GÖZÜNDE BİTECEK HEMDE ENİNDE SONUNDA HAPSİ BOYLAYACAK.
  • kenankenan14 sa önce
    kemale kaos mçıkarma görevini pensilvanya verdiya dış basından takip etmedinizmi yargılansın
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