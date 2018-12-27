Rusya'dan olay ABD açıklaması: Çaresine bakacağız

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının nedenlerini henüz bilmediklerini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İgor Tsarikov, Washington'un yaptığı bu hamlenin çaresine bakacaklarını ifade etti.

Tsarikov, "ABD'nin Suriye'deki gayrimeşru varlığının çözüm yolunda bir engel teşkil ettiğini birçok kez ifade ettik. Suriye'den çekilme kararının nedenlerini ve parametrelerini, ABD'lilerin gelecek planlarını henüz bilmiyoruz. Bu hamlenin çaresine bakacağız" dedi.

"BM konvoyunun güvenliğini sağlamalılar"

Tsarikov, ABD'nin, kendi kontrolü altındaki bölgede bulunan Rukban sığınmacı kampına gidecek BM insani yardım konvoyunun güvenliğini sağlaması gerektiğini de vurguladı.