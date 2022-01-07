'Ol demedikçe yaprak bile kımıldamaz'

Daha dün annemizin kollarında yaşarken, çiçekli bahçelerin yollarında koşup okullu olduğumuz Düzce’deki ilkokul yıllarımızda hocamız sınıfa çaydanlık getirtmiş, yağmurun nasıl oluştuğunu anlatacaktı. Çaydanlığa bir miktar su koyup alttan ateşi verdi. Bir müddet sonra kaynayan çaydanlığın bir karış üstüne çaydanlık kapağını tuttu. Kapak nispeten soğuk olduğu için buharlaşan su kapağa temas edince yoğunlaşıp yağmur gibi çaydanlığa geri dönüş yapmıştı. İşte demişti, yağmur da böyle oluşuyor. O yıllar masumduk, tertemiz düşüncelerimiz vardı. Kalbimiz pırıl pırıldı. Anlatılanların kalbimizin parıltısını bozacağı aklımıza bile gelmezdi.

Güneş doğduğunda yeryüzündeki bütün sular çaydanlık suyu misali buharlaşmaya başlar. Fakat ne enteresandır ki bir karış yukarıda hadi on karış yukarıda olsun buharlaşan su, soğuk bir ortama dek gelip, yağmur olarak aynı bölgeye geri dönüş yapması mümkünken pek de öyle olmuyor. Zaten hep öyle olsa buharlaşan sular, buharlaştıkları ortama geri döner, o zaman da karaya bir gram su gitmezdi.

Çünkü buharlaşan kütle rüzgâra biner, rüzgar da kargo misali adresi teslim, onları kilometrelerce ötelere taşır, kara parçaları üzerine bulut olarak bırakır. Bulutlar da aşağıda bekleşen canlılara adeta acıyıp ağlayarak onları gözyaşlarıyla sular, çiçeklerle güldürür.

Bakınız gökyüzünde birçok bekleyen duran bulutlar görürsünüz. Acaba o bulutlar, hemen niye yağmur olarak yağmıyorlar da bekleyip duruyorlar. Yağmur olmaları için çaydanlık kapağının yüzündeki soğuk ortam kadar da olsun soğuk bir ortam bulamamışlar mı? Halbuki o tepelerde soğuğun en alası vardır.

Bir yurt dışı seyahatimde uçağımız bulutlar arasında süzülürken ekrana baktım. Dışarıdaki ısıyı gösteriyordu. -50 Fahrenhayt. Yani o tepelerde buz gibi hava hakimdi. Bu şartlarda o bulutların değil yağmur, kar, dolu şeklinde yağmaları, belki dağ büyüklüğünde buzullar halinde yağması ve şehirlerimizi Hiroşima, Nagazaki’den beter bir hale çevirmesi gerekirdi. Hiç de öyle olmuyor işte. Bekleşip duruyorlar. Nasıl ki askerde hazır ol vaziyetinde duran birliğe komutan uygun adım marş marş deyince birlik derhal harekete geçer ya. Öyle de gökyüzünde sessizce duran bulutlara yağmur başına marş komutunun verilmesi gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir soru akla gelebilir. Askeri birlik verilen emri anlayacak donanımlara sahiptir. Çünkü kulağı var, duyar, aklı var, bu emre uyar. Peki bulutların aklı mı var, kulağı mı var ki yağmur başına marş emrini anlasın. Böyle bir soru akla gelebilir. Asansörün aklı var mı? Kulağı var mı? Fakat siz onu çağırdınız zaman hemen ayağınıza geliyor. Beni falan kata çıkar deyince çıkarılıyor. Fişman kata indir deyince indiriyor. Şayet özel arabanıza bindiğinizde emniyet kemerini takmadıysanız arabanız sizi kemerini tak diye ikaz ediyor. Nereden bildi kemer takmadığınızı. Gözü mü vardı. İşte bütün bunlar ilim ve teknolojiyle oluyor, ilim ve teknolojiyle. Yani insanoğlu ilmiyle, teknolojisiyle asansör örneğinde olduğu gibi demire bile emrini dinletir ve itaat ettirirse ya Allah! O’nun ilmi de teknolojisi de sonsuzdur. Şayet O’nun ilmini yazmaya kalksak denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsalar yazıp bitiremezler. İşte o Allah, o ezeli ilmiyle ol dedi mi oluverir.

Ol demedikçe yaprak bile kımıldamaz.

Ebu Cehil de gördü Peygamberi (A.S.), Ebubekir de

Biri oldu elmas, diğeri kömür herkes anlamaz

Allah ona vermiş koca bir ömür imtihan bu

İster elmas ol, isterse de kömür

Ya cennette elmas gibi parlarsın

Ya da cehennemde kömür olur yanarsın

Burada günah işlerken gülersen

Orada ağlayarak cehenneme girersin.