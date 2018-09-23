Okyanusun ortasında hayat mücadelesi! Kurtarılmayı bekliyor

Golden Globe yarışmasında mücadele ederken ağır şekilde yaralanan Hint denizci Abhilash Tomy'yi kurtarma çalışmaları sürüyor.

'Thuriya' isimli teknenin direğinin Hint Okyanusu'ndaki bir fırtınada kırılması nedeniyle Tomy, Avustralya'nın batısından 3 bin 200 kilometre açıkta tek başına kurtarılmayı bekliyor. Denizci, sırtından ağır yaralandığı ve hareket edemediği, yeme-içme eylemlerini gerçekleştiremediği mesajını ulaştırmayı başardı. Yarışmayı düzenleyenler, Tomy'nin yatağında hareket edemez halde yattığını söyleyerek, mümkün olan en kısa zamanda yardım ulaştırılması gerektiğini açıkladı.

ULAŞMAK 4 GÜN SÜREBİLİR

Biri Avustralya'dan diğer, Hindistan'dan olmak üzere iki askeri uçağın Pazar günü durum tespiti yapmak üzere teknenin üzerinde uçtuğu, ancak denizci ile irtibat kuramadıkları belirtiliyor. Avustralya'ya ait helikopter yüklü bir fırkateynin yolda olduğu ancak yaralı denziciye ulaşmasının 4 gün süreceği belirtiliyor.

Hindistan Deniz Kuvvetleri de kurtarma çalışmalarına katılmaları için iki gemiyi yola çıkardıklarını duyurdu. 39 yaşındaki deniz komandosu, 2013 yılında dünyanın etrafında turlayan ilk Hint denizci olmuştu.

Uydu telefonunun kırılması nedeniyle, bir mesajlaşma ünitesi ile iletişim kuruyor.

"YÜRÜMEM OLDUKÇA ZOR"

Cumartesi günü, "Yürümem oldukça zor. Sedyeye ihtiyacım olabilir. Teknenin içinde güvendeyim. Uydu telefonu çalışmıyor" mesajını paylaştı. Tomy'nin acil durum çantasında ek bir uydu telefonu olduğu, ancak şu an ona ulaşamadığı belirtiliyor. Fırtınada kendi yatı zarar gören İrlandalı yarışçı Gregor McGuckin de, gerekli tamiri yaptıktan sonra, 150 kilometre uzaklıktaki Tomy'ye ulaşmaya çalışıyor.