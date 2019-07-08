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Öküz ve eşek kılığına giren köylüler düğünlere renk katıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyündeki düğünlerde köylülerin öküz ve eşek kılığına girerek eski dönemlerde tarla süren iki kardeşin sınır kavgasını temsili olarak canlandırması esnasında ilginç görüntüler yaşanıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:19
Öküz ve eşek kılığına giren köylüler düğünlere renk katıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kızılçukur köyündeki düğünlerde köylülerin öküz ve eşek kılığına girerek eski dönemlerde tarla süren iki kardeşin sınır kavgasını temsili olarak canlandırması esnasında ilginç görüntüler yaşanıyor.


Kızılçukur köyündeki düğünlerde arazi işlerinin tamamen insan ve hayvan gücü ile yapıldığı dönemleri öküz ve eşek kılığına girerek canlandıran ve doğaçlama konuşan köylüler düğünlere renk katarken, sergiledikleri performans ile usta tiyatroculara taş çıkartıyor.


Eski dönemlerde yaşananları yeni nesillere aktarmak ve unutturmamak için yaklaşık 40 yıldan bu yana düğünlerde böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyleyen Köy Gençlik Başı Arif Güner, ”Düğün geceleri gönüllü köylüler öküz ve eşek kılığına girerek düğün eğlencesi esnasında eski dönemlerde yan yana bulunan tarlalarını süren iki kardeşin birbirleriyle yaptığı sınır kavgasını temsili olarak canlandırmaktadır. Öküz yerine köylülerin koşulduğu, temsili ağaç sabanların kullanıldığı tarla sürme, ekin ekme sahnesinin canlandırması esnasında çiftçi iki kardeşin ortaya konan sınır taşını yerinden oynatarak tarla sınırını ihlal etmeleri üzerine aralarında çıkan hararetli kavgayı izleyen davetliler kahkahaya boğulmaktadırlar. Daha sonra iki kardeş arasındaki kavga araya girenlerin girişimleri sonucu tatlıya bağlanır ve ekin ekme işi tamamlanır. Bu sahneler için daha önceden hiçbir senaryo yazılmamakta, gösteri o anki doğaçlama konuşmayla sergilenmektedir. Oyunda rol alan köylüler ise davetlilerin arasından seçilmektedir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:19
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