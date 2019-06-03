Oku/Tefekkür et... İhtiyacı kadar seven

Seni ihtiyacı kadar seven kimsenin dostluğundan sakın. Çünkü onun ihtiyacı bitince, egosunu tatmin edince; sevgisi de, dostluğu da biter.

Yola çıktıklarını, yolda bulduklarına değişen karakter yoksunları işte bunlardır.

Kaliteli dost

Nasıl bir insan olmak istiyorsan, o kalitede ve özellikte insanla dost ol.

Çünkü arifle oturan, arif kalkar.

Cahille oturan, cahil.

Son söz; “Bazı insanlar, bazı insanlara şifadır. Allah şifanızı versin...”