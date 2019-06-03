Oku/Tefekkür et... İhtiyacı kadar seven
Arifle oturan, arif kalkar. Cahille oturan, cahil...03 Haziran 2019 Pazartesi 14:33
Seni ihtiyacı kadar seven kimsenin dostluğundan sakın. Çünkü onun ihtiyacı bitince, egosunu tatmin edince; sevgisi de, dostluğu da biter.
Yola çıktıklarını, yolda bulduklarına değişen karakter yoksunları işte bunlardır.
Kaliteli dost
Nasıl bir insan olmak istiyorsan, o kalitede ve özellikte insanla dost ol.
Çünkü arifle oturan, arif kalkar.
Cahille oturan, cahil.
Son söz; “Bazı insanlar, bazı insanlara şifadır. Allah şifanızı versin...”
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