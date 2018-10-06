ABD'li komutan resmen itiraf etti! "Bomba eğitimi veriyoruz"

Güvenlik güçleriyle doğrudan çatışmaya giremeyen, sürekli uçan silahlı ve silahsız İHA'lardan kaçamadığı için de kış hazırlığını yapamayan bölücü terör örgütü PKK/PYD'li teröristler, az sayıda kalan küçük hücreleri eliyle kalleş pusulara yöneldi. Örgüt, Batman'da önceki gün, geçmişte tuzaklanmış ve gerektiğinde kullanılmak üzere uyumaya bırakılan EYP düzeneğini patlatarak 8 askerimizi şehit etti. PKK bu tür pusular yoluyla, örgütteki dağılma sürecini yavaşlatmayı, güvenlik güçlerinin motivasyonunu bozmayı ve son dönemde artan kırmızı, gri, sarı listedeki elebaşılarına yönelik operasyonları engellemeyi amaçlıyor. Köy ve mezralardaki PKK hücreleriyle yapılan saldırı girişimlerinin önümüzdeki günlerde de sürebileceğini belirten güvenlik kaynakları, asker/polis ve korucuların bu tip saldırılara karşı teyakkuzda olmaları gerektiğini vurguluyor.

Kobra-1 korumuyor

Batman'daki saldırı sonrası oluşan çukurun büyüklüğü, terörist örgütün TSK'nın kullandığı güçlendirilmiş zırhlı ve balistik korumalarla donatılan zırhlı araçlarına karşı EYP düzeneklerini yeni patlayıcılarla desteklediğini gösterdi. Kaynaklar bu boyuttaki bir saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine hızla katılmakta olan Kirpi, Ejder ya da Kobra-2 gibi mayın/EYP'lere karşı dayanıklı araçların ancak dayanabileceğini, sözkonusu personel taşıyıcıların kullanılması halinde zayiat oranının oldukça düşük kalacağına dikkat çekti.

Ne var ki, askerlerin intikalde kullandığı taşıyıcının 'Kobra-1' tipi araç olması, örgütün ekmeğine yağ sürdü. Zira, Kobra-1 tipi araçların zırhları EYP'lere karşı yeterli korumayı sağlayamıyor. Batman'da PKK saldırısına uğrayan aracın aldığı büyük hasar, sözkonusu 'zırhlının' dayanıksızlığını gözler önüne serdi. Yaşanan tablo, terörle mücadele bölgesinde Kobra-1'lerin hâlâ neden kullanıldığı sorusuyla birlikte tartışmalara yol açtı.

Terörist eğitiyorlar

Zırhları güçlendirilmiş askeri araçlara yönelik güçlendirilmiş EYP düzenekli saldırı, bölücü terör örgütü PKK ve Suriye uzantısı PYD'ye Amerikan askeri desteğini tekrar gündeme getirdi. Geçtiğimiz şubat ayında ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, PKK/PYD üyesi teröristlere verdikleri patlayıcı düzenek eğitiminin fotoğraflarını Twitter adresinde paylaşmıştı. Dillon, eğitimin amacının PKK'lıların 'el yapımı patlayıcılarla mücadele yeteneklerini artırmak' olduğunu ifade etmişti. Bu mesaj, ABD askerlerinin PKK'ya verdi EYP eğitimlerinin açık itirafı olmuştu.

PKK'lı teröristler ABD'den aldıkları eğitimler doğrultusunda, Türkiye'nin saldırılara yönelik tedbirlerine karşı yeni taktikler geliştiriyor. 'Daha yüksek boyutta patlayıcı kullanmak' bu taktiklerden sadece biri. ABD askerleri Suriye kuzeyindeki 20'ye yakın üs ve kampta PKK'lıları eğitmeye devam ediyor.

Batman’da 8 Mehmetçiği şehit eden kablo düzenekli el yapımı patlayıcı, infilak ettiği yerde derin bir çukur oluşturdu. Kullanılan bombanın yaklaşık 150 kilogram olduğu sanılıyor. Saldırıda araçtaki bütün askerlerin şehit olması, “Hafif zırha sahip Kobra-1 tipi araçlar operasyon bölgelerinde neden hâlâ kullanılıyor?” sorularına yol açtı.

Kaynak: Yeni Şafak