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“Okumak Güzeldir” projesi meyvelerini vermeye başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından sürdürülen “Okumak Güzeldir” projesi kapsamında Eğitimci-Yazar Abdulvehap Ballı, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okurlarıyla buluştu.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:14
“Okumak Güzeldir” projesi meyvelerini vermeye başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından sürdürülen “Okumak Güzeldir” projesi kapsamında Eğitimci-Yazar Abdulvehap Ballı, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okurlarıyla buluştu.


Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Eğitimci-Yazar Abdulvehap Ballı, kitap okumanın önemine vurgu yaptı. Projelerinin önemine dikkat çeken Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, 3. okur-yazar buluşması kapsamında yazar Abdulvehap Ballı’yı öğrencilerle buluştuklarını söyledi. Başkan Tanrıverdi, sürdürülen “Okumak Güzeldir” projesi kapsamında yazarları öğrencilerle bir araya getirdiklerini belirterek, “Yapmış olduğumuz etkinliklerimizle gençlerimizi kitap okumaya davet ediyoruz. Bu kapsamda devam eden projemizle birlikte yazarlarımız öğrencilerimize konferanslar veriyorlar. Adıyamanlı yazarlarımızdan Abdulvehap Ballı, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okurlarıyla buluştu. Konferansa yoğun ilgi gösteren öğrencilerimiz merak ettikleri soruları yazarımıza yöneltti. Projemizin başladığı günden bu yana öğrencilerimizin ve gençlerimizin yoğun ilgisinden oldukça memnunuz. Bu projemiz meyvesini vermeye başladı. Gittiğimiz her okulda konferans sonrasında öğrenciler kitap okunanın önemini fark etmiş oluyorlar. Ayrıca Cem evimiz içerisinde yer alan kütüphanemizde de öğrencilerimiz ve gençlerimiz kitaplarımızdan faydalanmaktadırlar. Bu kütüphanemizde 7 binin üzerinde kitaplarımız mevcuttur. Bu kitaplarımızı haftanın her günü gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Amacımız gençlerimizin okuma alışkanlıklarını arttırarak, onlara faydalı olmaktır. Projemize destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:14
  1. kitap
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