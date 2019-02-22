Okuma yazmadan önce kodlama öğretecekler

AĞRI (AA) - Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Artık bu ilin çocukları okuma yazmaya başlamadan önce ya da onunla kod yazmayı öğrenecek. Böylece batıdaki birçok gelişmiş toplumdan çok daha önde olacağız." dedi.

Ağrı Valiliği tarafından 1 Kasım 2017 tarihinde hayata geçirilen "Kodla Ağrı" projesi kapsamında, ilköğretim ve liselerdeki yaklaşık 53 bin öğrenciye kodlama ve robotik eğitim verildi. İl genelindeki tüm okullarda uygulanan projeyi bir adım daha ileri taşıyan Valilik, anaokulları ve okulların ana sınıflarında eğitim gören yaklaşık 3 bin öğrenciyi de projeye dahil etti.

Bu kapsamda ildeki okullarda okul öncesi öğretmenleri kodlama eğitimine tabi tutan Valilik, bu yolla ana sınıfı öğrencilerine de kodlama ve robotik eğitimleri verecek.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda okul öncesi öğretmenlerin eğitim programına katılan Vali Süleyman Elban, yaptığı konuşmada, projenin kent için önemine değindi. Elban, "Artık bu ilin çocukları okuma yazmaya başlamadan önce ya da onunla kod yazmayı öğrenecek. Böylece batıdaki birçok gelişmiş toplumdan çok daha önde olacağız. Çünkü bu sadece il veya ülke olarak bizim hayalimiz değil, Avrupa ve Amerika'daki birçok gelişmiş ülkenin de en küçük yaştan itibaren tüm çocuklarını ve gençliğini kodlama ile ilgili okur yazar yapma hedefi var." diye konuştu.

- "Eğitim alan öğrenci sayısı 56 binin üzerine çıkacak"

İl genelinde anaokullarında eğitim gören tüm çocukların kodlama ile ilgili okuryazarlık seferberliğine dahil edildiğini vurgulayan Vali Elban, şunları söyledi:

"1 Kasım 2017 tarihinde ilimizde kodlama eğitimine başlamıştık. Bu tarihten bu yana 53 bin öğrencimiz bu kervana katıldı. Zannediyorum 3 binin üzerinde ana sınıfında eğitim alan öğrencimizin de bu kervana katıldıktan sonra bu sayı 56 binin üzerine çıkacak. Hem il merkezinde hem de ilçelerde İl Özel İdaresince bilgisayar ve robotik malzemeler aldık. Zannediyorum kısa süre içerisinde bu eğitimle buluşan ana sınıfı hariç birinci sınıftan 12. sınıfa kadar bu sayının daha fazla artacağını düşünüyorum."

Kodlama eğitiminin kalite ve çeşitliliğini artırmak için çaba sarf ettiklerini ve nisan, mayıs aylarında bu konularda uzman kişilerin Ağrı'ya geleceğini ifade eden Elban, kodlama eğitimi alan öğrencilerin önemi şirketlerde çalışabileceğine dikkati çekti.

- "Türkiye'de 80 ilin 2 katından daha fazlayız"

Zorunlu eğitim kapsamındaki öğrencilerinin tamamının kodlama öğrenmesini sağlamayı hedeflediklerini anlatan Vali Elban, Ağrılı çocukların yazılım ve kodlama alanında çalışanların büyük bir çoğunluğunu oluşturmasını istediklerini aktardı.

Hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerine işaret eden Elban, şunları kaydetti:

"Şu anda bizim bulunduğumuz sayı Türkiye'de İstanbul dahil bizim dışımızda kalan 80 ilin tamamında ilkokuldan, üniversitesine, devlet okulundan özel okuluna kadar eğitim alan tüm öğrenci sayısından 2 katından daha fazlayız. Tek başımıza il olarak. Bu yıl hedefimiz 50 bindi biz bu hedefimizi geçtik. Muhtemelen yüzde 50'yi de geçeceğiz. 165 bin civarında zorunlu eğitim kapsamında öğrencimiz var. Büyük ihtimalle bunu geçeceğiz. Bugünden gelecek için bir hedef daha koyalım. 2019-2020 eğitim yılı sonu itibariyle artık bizim zorunlu eğitim kapsamındaki 165 bin öğrencimizin tamamı bu eğitimle buluşmalı diye düşünüyorum. Hedefi de öyle görüyoruz."

Konuşmanın ardından uzmanlarca okul öncesi öğretmenlere yönelik kodlama ve robotik eğitim verildi.