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Okuma yazma öğrenip yazdığı mektubu şehit babasının mezar taşına astı

Osmaniyeli şehit polis memuru Bayram Bozdoğan’ın 7 yaşındaki kızı Funda Beray Bozdoğan, okuma yazmayı öğrenince şehit babasına yazdığı mektubu mezar taşına astı.

24 Şubat 2019 Pazar 10:17
Okuma yazma öğrenip yazdığı mektubu şehit babasının mezar taşına astı

Osmaniyeli şehit polis memuru Bayram Bozdoğan’ın 7 yaşındaki kızı Funda Beray Bozdoğan, okuma yazmayı öğrenince şehit babasına yazdığı mektubu mezar taşına astı.


9 Temmuz 2017 tarihinde görev yaptığı Hatay’da polis uygulama noktasına açılan ateşle şehit düşen 42 yaşındaki polis memuru Bayram Bozdoğan’ın 7 yaşındaki kızı Funda Beray’ın şehit babasına yazdığı mektup herkesi duygulandırdı. 1’inci sınıf öğrencisi Funda Beray, okuma yazma öğrenince ilk işi babasına mektup yazmak oldu. Yazdığı mektubu Osmaniye Şehitliği’nde bulunan babasının kabrinin başına asan Funda Beray mektubunda, “Babacığım biliyor musun ben okuma yazma öğrendim. Bizde cennette sana kavuşuruz. Sen ölmeseydin bana ödevlerimde yardım ederdin. Ama sen şehit oldun. Seni seviyorum canım babacığım. Şehit babam” yazdı. Annesi Hilal Bozdoğan’la babasının kabrini sık sık ziyaret eden Funda Beray, okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu babasıyla paylaşmak için şehit babasının kabri başında kitap da okuyor.


Hilal Bozdoğan, eşinin kızı Funda Beray’a çok düşkün olduğunu belirterek, “Büyüyünce bana elleriyle kahve yapacak derdi. Ama kısmet, büyüdüğünü göremedi. Onu biri üzerse veya evlendiği kişi kızımı üzerse ben ne yaparım diye sık sık bana yakınırdı. Kızım okuma yazmayı öğrenince babasına mektup yazdı. Mektubu babasının mezar taşına astı. Ara ara şehitliğe gidiyoruz. Babasına kitaplar okuyor” dedi.


Babasına yazdığı mektupla herkesi duygulandıran 7 yaşındaki Funda Beray ise babası gibi büyüyünce polis olmak istediğini söyledi. Tek isteğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görmek olduğunu belirten küçük kız, “Babama söylemiştim ama beni götüremedi. Cumhurbaşkanımız da işleri çok, onu görmek istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 10:17
  1. doğa
  2. kitap

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