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Okulun istinat duvarı çöktü

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü- Öğretmenlerin çökme riskini önceden fark etmesi olası bir faciayı önledi

20 Aralık 2018 Perşembe 17:35
Okulun istinat duvarı çöktü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da, etkili sağanak nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü. Olayda zarar gören olmazken, okulda eğitime ara verildi.

Merkez Haliliye ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki Vatan Ortaokulunun yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki taş istinat duvarından aşırı yağışın ardından sesler gelmesi üzerine öğretmenler, öğrencilerin dışarı çıkmasını yasakladı.

Kısa süre sonra okulun duvarı çökerken, bu esnada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan'ın talimatıyla kriz masası oluşturulan okulda, eğitime bugünlük ara verildi.

Bakım ve onarım çalışması başlatılan okulda, çöken duvarın molozları ekipler tarafından kaldırılıyor.

Okul Müdürü Hasan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumu erken fark etmelerinin adeta bir faciayı önlediğini söyledi.

Büyük bir tehlikeyi kazasız atlattıklarını belirten Özdemir, "Bir haftadır kentimizde yoğun yağmur etkili oluyor. Okulumuzun arka istinat duvarı önce çatırdamaya başladı. Duvarın çökeceğini anlayınca okulun bütün kapılarını kapattık, öğrencileri dışarı bırakmadık. Çökme nedeniyle okulumuzda bir gün eğitime ara verildi." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:35
  1. duvar çökmesi
  2. eğitime ara
  3. Haliliye
  4. Şanlıurfa

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