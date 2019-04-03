0553 313 94 23

Okulu su bastı öğrencileri itfaiye tahliye etti

Hatay’ın Erzin ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:28
Okulu su bastı öğrencileri itfaiye tahliye etti

Hatay’ın Erzin ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle bir okulda mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekiplerince tahliye edildi.


Alınan bilgiye göre, Erzin’de şiddetli yağış nedeniyle Şükrü Paşa Ortaokulu’nun bahçesini su bastı. Okulda kurs gören 60 öğrenci öğrenci ve öğretmenler itfaiyenin yardımıyla göle dönen okul bahçesinden tahliye edildi.


Öte yandan Mahmutlu Mahallesi’ndeki mezarlık çevresinde bulunan evleri su basması sonucu 50’ye yakın kümes hayvanı ile 1 adet küçükbaş hayvanın sel sularına kapıldığı belirtildi. Karıncalı Yaylası’na ait yolda hasar oluştu.


Akşam saatlerinde iş makineleriyle önlem alan Hatay Büyükşehir ve Erzin Belediyesine ait iş makineleri, çalışmalarına sabah saatlerinde de devam etti. Bozulan köprüler ve yollarda çalışmalar devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP'den seçimin iptaline tepki
    1. MHP'den seçimin iptaline tepki
    2. Uluslararası Polis Futbol..
    3. Anadolu Efes’in son hafta rakibi EA7..
    4. Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki doktora..
    5. Balaban parkı yenileniyor
    6. Kıymetli madenler ve taşlarla ilgili..
    7. Diyetisyen Balakçı sürekli aç..
    8. YSK Başkanı Güven: "(İstanbul'da..
    9. Engelli sporcular özel etkinlikte..
    10. Yaralı Kaya Kartalı ile Ebabil kuşu..
    11. Doğu’da soğuk hava
    12. YSK Başkanı Sadi Güven: "İstanbul ile..
    13. ABB Başkanı Çakır’dan seçim..
    14. (özel) Bu kahve gribal enfeksiyonlara..
    15. Aralıklı dişlere bonding ile son..
    16. Kadınlarda saç dökülmesine dikkat
    17. Kadınlar da over kanserine dikkat
    18. Mart’ta zam şampiyonu çarliston biber..
    19. Assan Panel, Turquality Marka Destek..
    20. Assan Panel Turquality Marka Destek..
    21. Silifke’de aileler, otizme dikkat çekti
    22. Kars’ta Nisan karı şaşırttı
    23. Gemiyi ilk onlar terk etti!
    24. Örnek öğrenciler ödüllerini aldı
    25. MTSO Sanayi Akademi’nin 4’nücü dönem..
    26. Yüz ve boyun bölgesindeki sarkmalara..
    27. Miraç Kandili Erbil’de idrak edildi
    28. Musul’da Türk dalgıçları arama..
    29. Kireçlenme ve menüsküs yırtıklarına..
    30. Kahramanmaraş’ta karla mücadele
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    AK Parti'den Mansur Yavaş'a büyük şok!
    AK Parti'den Mansur Yavaş'a büyük şok!
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?