Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı

Tokat’ta ortaokuldan ayrılmak zorunda kalan Atilla Akgül, okuma aşkını sanayi sitesinde açtığı atölyesine kitap köşesinde yaşatıyor.

Tokat’ta evli ve 3 çocuk babası Atilla Akgül (45), ortaokul 2. sınıfta okulunu bırakarak sanayide çırak olarak çalışmaya başladı. Uzun bir süre kalfalık yaparak çalışan Akgül, daha sonra kendi iş yerini açtı. Kitap okumayı seven Akgül, içindeki bu özlemini yaklaşık 5 yıl önce iş yerine kitaplık yaptırarak giderdi. Kendisi gibi okuyan insanların çoğalması için sanayide bir ilke imza atan Akgül, sanayi esnafına da bakış açısını değiştirdi. Oto boyacısına tamirat için gelenler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, oluşturulan köşede çaylarını yudumlarken kitap okuyabiliyor.

Akgül, ortaokul ikinci sınıftan sonra bir meslek gurubuna girmek zorunda kaldığını belirterek, “Yaşantımızı ileriye dönük olarak bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyordu. Bir ekmek parası uğruna okulumuzu bıraktık ama kendi mesleğimi elime alarak iş yerini açtıktan sonra içimdeki okuma heyecanını bitirmemiştim. Sanayide de gelen müşterilerimizin burada normal gündelik hayat konuşmalarının dışında okuyarak kendilerinin farklı olacaklarını düşündüm. İş yerime de bir tane kitaplık açmayı düşündüm. Buraya geldiklerinde zamanlarını okuyarak hem de kendilerindeki bilgileri birbirimizle değiştirerek yeni fikirler elde etmeye başladık” dedi.

Sanayide kitap köşesini görenler şaşırıyor

İş yerine gelen müşterilerinin kitap okuma köşesine geldiklerinde çok şaşırdıklarını ifade eden Akgül, “Toplumuzda genelde bir sanayi algısı var. Mesela sanayide böyle bir yerin olması nedeniyle bu algının değiştiğini söyleyenler var. Kitap köşesi görenlerin dikkatini çekiyor, ilginç geliyor. Kitaplığımın fotoğrafını çekiyor, sosyal medyada paylaşıyorlar. Benim de hoşuma gidiyor. İnsanların okumaları için bir şeyler yapabildiysem kendi adıma çok mutlu oluyorum. Yaklaşık 15 yıldır bireysel olarak kitap okuyorum. Ama son 5 yılımı insanların kitap okumaları ile ilgili çalışmalar yapmaya başladım. Eğer bir insanın bir kitapla neyi değiştireceğine bakmak, görmek istiyorsa okuduğu kitaba bakabilir. Oda ilk önce bir odundu ama elinde bir kitap oldu. Kendisine bilgi veriyor” diye konuştu.