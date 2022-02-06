Okulların açılması vâkâ sayısını etkilemez

Göksel Çağlav Ankara

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, merak edilen soruları Akit’e değerlendirdi. Vaka sayılarının şubat sonu mart başında düşmeye başlayacağını, İstanbul’da şimdiden düşmeye başladığını belirten Prof. Dr. Şener “Vaka sayıları bu ay boyunca iller arasında değişim gösterecek. İstanbul’da vaka sayıları düşerken özellikle büyük illerde ve Anadolu şehirlerinde artış olacak. Mart başında ise hızlı bir düşüş olacak. Hastaneye yatış veya yatak doluluk oranı göreceli artıyor ve bir süre daha artacak. Yoğun bakım ve ölüm sayıları geç yükselip, geç düşüyor. Ölüm sayısında artış süre stabil kalıp martın ikinci yarısından itibaren düşecek” dedi.

Vakaları okullardan daha çok etkileyen sektörler var

Yarın başlayacak yüz yüze eğitimin, günlük 110 bine yaklaşan vaka sayılarına etkisinin olup olmayacağı sorumuzu da cevaplayan Prof. Dr. Şener “Bireysel önlemler alındığı takdirde okulların açılması, vaka sayılarını çok etkileyecek. Vaka sayılarını okullar dışında çok ciddi etkileyen bir çok sektör var ve onlar açıkken telafisi imkansız olan çocukların eğitiminin aksaması mantıklı değil. Sonuçta içinde bulunduğumuz durum artık bireysel korunmanın ön planda olduğu hale geçiş yaptı” diye konuştu.

65 üstü daha akıllıca

Prof. Şener, “Ülkemizde çok yüksek bir büyük bir nüfusa sahip 12 yaş altı çocukların aşılanması konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorumuzu ise şöyle cevapladı: “12 yaş altı aşılama da bilimsel bir eksiklik yok ama teknik olanaksızlıklar var. Erişkin dozdan farklı bir dozda çocuklara aşı dozu üretmek gerekli. Üstelik çocukların aşılanması durumu toplumda ayrışmayı ve hassasiyeti artırıyor. 65 yaş üstüne hatırlatma dozuna odaklanmak bizim gibi ülkeler için daha stratejik ve akıllıca...”