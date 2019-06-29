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Okullardan Kozan Kent Müzesi’ne ziyaret

Adana’nın Kozan ilçesinde yeniden restore edilerek halkın hizmetine sunulan Kozan Kent Müzesi tarihi ilçenin tarihi değerlerine şahitlik etmeye devam ediyor.

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:57
Okullardan Kozan Kent Müzesi’ne ziyaret

Adana’nın Kozan ilçesinde yeniden restore edilerek halkın hizmetine sunulan Kozan Kent Müzesi tarihi ilçenin tarihi değerlerine şahitlik etmeye devam ediyor. Kozan Kent Müzesi’nin giderek genişleyen eserlerine gencinden yaşlısına ilgi her geçen gün biraz daha artarken ilçedeki okullarda kent müzesini ziyaretlerine devam ediyorlar.


Son olarak Kozan Cumhuriyet ve İnkilap İlköğretim Okulları okul idareci, öğretmen ve öğrencileri Kozan Kent Müzesi’ni ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında eğitimciler ve öğrenciler kent müzesinde yer alan eserler hakkında müze sorumlusu Burak Kamalı’dan bilgi aldılar.


Ziyaret sonrası eğitimciler ve öğrenciler verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini, ilçemizin tarihine ışık tutan geçmişteki değerlerimizi görme imkânı bulduklarını belirterek Kozan Kent Müzesi’nin yeniden canlandırılarak tarihe ışık tutmasına vesile olan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve müze yetkililerine teşekkür ettiler.


Kozan Kent Müzesi sorumlusu Burak Kamalı; “ Belediye Başkanımız Sayın Mimar Kazım Özgan’ın 2014 yılı Belediye Başkanlığı döneminde kurmuş olduğu "Kent Müzesini" 2019 yılında tekrar devraldığında, müzenin içler acısı halini görüp, tekrar ilk kurulduğu düzen ve intizama kavuşması, yeni obje ve tarihi eserlerle geliştirilip, daha da güzel bir müze haline gelmesi için tüm ekiplere gerekli talimatları vererek, kentimizin sosyal yaşamını ve kültürümüzü anlatan eserlerin temin edilip müzemizde sergilenmesi hususunda çalışmalar başlatmış ve bu çalışmalar neticesinde müzemiz bugün gezilebilir, tarihi eserleri, antika (eski) eşyaları, kıymetli ender bulunan objeleriyle halkımızın hizmetine yeniden girmiştir.


Başkanımız, "Kent Müzelerinin" şehrin geçmişten günümüze kültürlerini aktaran önemli değerler olduğunu ve bu değerleri yaşatıp, geliştirmeyi kendilerine bir görev olarak gördüklerini belirtti. Kent Müzeleri faaliyetleri ve kurulmuş oldukları bölgelerin kültürel ve tarihi değerlerine sağlamış oldukları katkıları ile çok önemli bir yere sahip olduğunu da belirten Başkanımız, Müzemizi ziyaret eden, Kentin gelişimi ve Sosyal yaşamın canlandırılması adına emek sarf eden herkese teşekkür etti.” Dedi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 09:57
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