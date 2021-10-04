Okullarda yeni dönem! Resmen başlıyor

Çok sayıda ve öğrencilerin merakla beklediği PCR testiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Okullarda yüz yüze eğitimin sekteye uğramaması için bazı okullarda PCR testi taraması yapılacak.

10 pilot il belirlendi

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda PCR testi uygulamasının başladığını duyurdu. 10 pilot il belirlendi. Bu illerde velilerin onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulaması yapılacak.

Belirlenen iller Sağlık Bakanlığı'na iletildi

Pilot olarak belirlenen iller Sağlık Bakanlığına iletildi. Uygulama kapsamında Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Mersin, Ordu ve Zonguldak'taki öğrencilerden test alınacak. İstanbul ve Ankara ilk etapta kapsam dışında kaldı.

Uygulama kapsamında Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Mersin, Ordu ve Zonguldak'taki öğrencilerden test alınacak. İstanbul ve Ankara ilk etapta kapsam dışında kaldı.

81 ile yayılacak

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmada, okullardaki semptomsuz vakaların belirlenmesi hedefleniyor. İlk olarak 10 ilde yapılacak taramalar, daha sonra 81 ile yayılacak.

MEB açıkladı: Sınavlarda zorunlu

Milli Eğitim Bakanlığı, sınav personeli için, iki doz aşı yaptıranlar ile sınav görevinden 48 saat önce PCR testi yaptırarak sonucu negatif olanların görevlendirilebileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" uyarınca, sınavlarda görev almak isteyen ve Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında aşı ve test sonucu bilgilerini paylaşan personelden, iki doz aşı yaptıranlar ile sınav görevinden 48 saat önce PCR testi yaptırarak sonucu negatif olanların görevlendirilebileceğini bildirdi.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirlere ilişkin "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

Rehbere göre, tüm sınavlarda, HES uygulamasında aşı ve test sonucu bilgilerini paylaşan personelden iki doz aşı yaptıranlar ile sınav görevinden 48 saat önce PCR testi yaptırarak sonucu negatif olanlar görevlendirilebilecek.

Aşısız veya bir doz aşı yaptırmış ancak Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş olanlar, hastalık sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süre boyunca sınavlarda görev yapabilecek.

Ancak bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreyi tamamlayanların görev alabilmesi için tam doz aşılarını yaptırmaları veya sınav görevinden 48 saat önce yaptırdığı PCR testinin negatif olması gerekecek.

Bu hususlar dışında bulunan personelin görevlendirmesi yapılmayacak.