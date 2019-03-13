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Okullarda uydu üzerinden internet hizmeti sağlanacak

Okullarda uydu üzerinden internet hizmeti sağlanması amacıyla Türksat ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:34
Okullarda uydu üzerinden internet hizmeti sağlanacak

Okullarda uydu üzerinden internet hizmeti sağlanması amacıyla Türksat ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, ’’Önümüzdeki süreçte yaklaşık 5 bin 100 okulumuz uydu üzerinden internete erişmiş olacak’’ dedi.


Okullarda uydu üzerinden internet hizmeti sağlanması amacıyla Türksat ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü arasında bir sözleşme imzalandı. Sözleşme imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, bilgiye erişim olmadan yeni nesilleri dünyayla rekabet edebilir hale getirmenin mümkün olmadığını kaydederek, ’’2023 vizyonu doğrultusunda çocuklarımıza en iyi becerileri kazandırabilecek yatırımları yapma çabası içindeyiz’’ ifadelerini kullandı.


Türkiye’de internet hatlarını ulaştırmanın maliyetinin çok yüksek olduğu yerler olduğunu belirten Denemeç, şöyle devam etti:


’’Birtakım fiziki zorluklar var bazı şeyleri yapabilmek için Türksat gibi bir kurumumuz var. Onların vasıtasıyla okullarımıza internet erişimini sağlamak imkanını sağlamıştık. Birtakım teknik zorluklar vardı. Bu kapsamda onları da çözüyoruz.Önümüzdeki süreçte yaklaşık 5 bin 100 okulumuz uydu üzerinden internete erişmiş olacak. Böylece internet erişimi olmayan tek okulumuz kalmayacak. Uydudan gelen internetin hızı kabloyla sağladığımız internet hızına oldukça yakın. Fiber internetten daha yavaştır diye tahmin ediyorum. Bilgiye erişimdeki eşitsizliği ortadan kaldırma anlamında güzel bir anlaşma olacak. Bu iş birliğinin ülkemizin kalkınmasında yer alacak çocuklarımıza çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum."



’’Aslolan medeniyet perspektifimizi korumaktır’’


Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ise, bir ülkenin bağımsız bir ekonomiye sahip olmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, bunu koruyabilmek için de güçlü bir orduya sahip olunması gerektiğine dikkat çekti. Sayan, ’’Bunlardan önemlisi de zeki, ahlakı ve erdemli bireylerin yetiştirilmesi. Bunu yapabilmenin tek yolu eğitim sistemimizin sağlam temeller üzerine oturması. 2023 eğitim vizyonu sayesinde bugün eğitimde bambaşka fırsatları geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza, gençlerimize sunduğumuz gündür. Cumhurbaşkanımızın belirttiği gibi aslolan medeniyet perspektifimizi korumaktır. Bu noktada bizim en büyük yardımcımız dünyadaki tüm bilgileri bize kolayca ulaştıracak bilgi teknolojileridir’’ şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından sözleşme imzalanarak, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:34
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