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Okullarda "tatil zili" yarın çalacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın karne alarak yaz tatiline başlayacak- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayaş Bünyamin İlkokulunda karne dağıtım törenine katılacak- Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül'de açılacak

13 Haziran 2019 Perşembe 13:13
Okullarda "tatil zili" yarın çalacak

ANKARA (AA) - Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, yarın karne alarak yaz tatiline girmeye hazırlanıyor.

17 Eylül 2018 Pazartesi başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı yarın sona eriyor. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atacakları yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline başlayacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Tatile öğrencilerden sonra başlayacak öğretmenlerin ise mesleki çalışmalarının ilk haftası 17-21 Haziran, 2. haftası da 24-28 Haziran olarak planlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayaş Bünyamin İlkokulunda öğrencilere karnelerini dağıtacak.

Ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri, sınavlarla ilgili süreçten dolayı yaz tatilinde ayrı heyecan yaşayacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 24 Haziran'da öğrenecek.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 15 ve 16 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te düzenlenecek. 16 Haziran Pazar günü saat 10.15'te Alan Yeterlilik Testi (AYT), 15.45'te ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

ÖSYM takvimine göre, YKS sonuçları, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak.

Öğrenciler, LGS ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme işlemlerini yürütecek.

- Yeni takvim, yeni uygulama

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekildiği için okullar 9 Eylül 2019'da açılacak.

Yeni uygulama kapsamında 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. Yarıyıl tatili olarak, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:13
  1. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  2. Okul
  3. tatil

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