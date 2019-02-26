0553 313 94 23

Okullarda "tasarım beceri atölyeleri" dönemi başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul ve ortaokullarda "sanat", "bilim", "kültür", "spor" ve "yaşam" ana temalarıyla hayata geçirilecek tasarım beceri atölyeleri, Türkiye genelindeki 30 okulda pilot uygulama olarak başlatılıyor- Tasarım ve projelendirmesi yapılan, öğretmen eğitimi ve öğretim programı içerikleri hazırlanan atölyeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yarın Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'nda düzenlenecek tanıtım programıyla resmen uygulamaya konulacak - Atölyelerle çocuklar, ilgi ve mizaçları doğrultusunda hem yaşam becerileri kazanacak hem de mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkanı yakalayacak

26 Şubat 2019 Salı 11:05
Okullarda "tasarım beceri atölyeleri" dönemi başlıyor

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul ve ortaokullarda "sanat", "bilim", "kültür", "spor" ve "yaşam" ana temalarıyla hayata geçirilecek tasarım beceri atölyeleri, Türkiye genelindeki 30 okulda pilot uygulama olarak başlatılıyor.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan tasarım beceri atölyeleri, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'nda düzenlenecek tanıtım programıyla resmen uygulamaya konulacak.

Bakanlık, "sanat", "bilim", "kültür", "spor" ve "yaşam" ana temalarıyla oluşturulacak atölyeleri ilk etapta Türkiye genelindeki 30 okulda hayata geçirecek. Bu pilot uygulamanın ardından atölyelerin üç yılda ülke genelindeki tüm okullarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tasarım ve projelendirmesi MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığında görevli mimarlarca yapılan atölyeler için ilk protokol, Ankara'daki Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'na yönelik, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile projeyi üstlenen hayırsever firma Aker Proje arasında ocakta imzalanmıştı.

Öğretmen eğitimi ve öğretim programı içerikleri de hazırlanan atölyelerin kurulduğu okullar arasında, Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Tokat gibi iller bulunuyor.

- Türk eğitim sisteminde ilk olacak

Çocukların sahip olduğu yeteneklerin uygulama düzeyinde geliştirilmesi, el becerilerinin artırılması amacıyla kurulan atölyeler, mesleklerle ilişkilendirilmiş şekilde hazırlandı.

Türkiye'de ilk olacak tasarım beceri atölyeleriyle öğrencilerin okulda düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği ortamlar yaratılacak. Atölyelerde, ilgili eğitimleri alan öğretmenler ücreti karşılığı görev yapacak.

Atölyelerde çocuklar, ilgi ve mizaçları doğrultusunda hem yaşam becerileri kazanacak hem de mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkanı yakalayacak.

Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde teori ve pratiği bir araya getirecek atölyelerle, öğrencilerin ilkokul 1. sınıftan itibaren elini daha fazla kullanacağı bir eğitim metodolojisinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 11:05
  1. "tasarım-beceri atölyeleri"
  2. meb
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
  4. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 farklı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı
    1. 10 farklı evden hırsızlık yaptıkları..
    2. Beşiktaş’ta rüzgar tersine döndü
    3. “Yaşama Yol Ver”protokolü imzalandı
    4. Bartın Belediyesi’nden kadınlar..
    5. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek..
    6. “Oyna Kazan” Vodafone Vitrin ailesine..
    7. Yol ekipleri Kahveciler Sokak’ta
    8. 1. Lig’in agresifi Altay
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a evinin önünde..
    10. Malatya güreş takımı 1. Oldu
    11. KAYÜ’de LÖSEV Yararına Kermes..
    12. Bartın Üniversitesi’nde “Kıbrıs Türk..
    13. Balıkesirli lokantacı tanzim satış..
    14. Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlanmaya..
    15. Tekvando il birincisinden Müdür..
    16. Metabolizma hızlandırmak yaşlandırıyor
    17. Şişli'de işçilerin grevi nedeniyle..
    18. Bitlis'te PKK operasyonu: 5 tutuklama
    19. Kahramankazan ‘Sıfır Atık İlçesi’..
    20. İlçe tamamen yenilenecek! Tiryaki,..
    21. Tapuda rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
    22. Kepez’e 2 yeni eser
    23. İspir’de kurtuluş coşkusu
    24. Başkan Şenol, Marmabirlik’i ziyaret..
    25. Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun..
    26. AOSB Futbol Turnuvası’nda heyecan..
    27. Bakan Soylu: "İstanbul’a tarihinin bir..
    28. Tatvan’da silah ve mühimmat ele..
    29. İsrailli bakana 11 yıl hapis cezası
    30. DP'den YSK'ya Burhanettin Kocamaz..
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    ABD'nin yalanı deşifre oldu! Bilgisayar korsanları, 11 Eylül belgelerini ifşa etti!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Yeni kurulacak parti 'çakma' çıktı!
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    Türk profesörler üretti! Amerikalılar sıraya girdi
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!
    AK Parti'den flaş açıklama: Hükümet buna müdahale eder!

    Günün Karikatürü

    26 Şubat 2019
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin "1937 sınırları" çıkışı
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti
    Herkes oturuyor zannediyordu! Gerçek şok etti