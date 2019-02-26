Okullarda "tasarım beceri atölyeleri" dönemi başlıyor

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul ve ortaokullarda "sanat", "bilim", "kültür", "spor" ve "yaşam" ana temalarıyla hayata geçirilecek tasarım beceri atölyeleri, Türkiye genelindeki 30 okulda pilot uygulama olarak başlatılıyor.

MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında oluşturulan tasarım beceri atölyeleri, yarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'nda düzenlenecek tanıtım programıyla resmen uygulamaya konulacak.

Bakanlık, "sanat", "bilim", "kültür", "spor" ve "yaşam" ana temalarıyla oluşturulacak atölyeleri ilk etapta Türkiye genelindeki 30 okulda hayata geçirecek. Bu pilot uygulamanın ardından atölyelerin üç yılda ülke genelindeki tüm okullarda yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tasarım ve projelendirmesi MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığında görevli mimarlarca yapılan atölyeler için ilk protokol, Ankara'daki Yapracık Bilge Kağan İlkokulu'na yönelik, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile projeyi üstlenen hayırsever firma Aker Proje arasında ocakta imzalanmıştı.

Öğretmen eğitimi ve öğretim programı içerikleri de hazırlanan atölyelerin kurulduğu okullar arasında, Ankara'nın yanı sıra İstanbul, Tokat gibi iller bulunuyor.

- Türk eğitim sisteminde ilk olacak

Çocukların sahip olduğu yeteneklerin uygulama düzeyinde geliştirilmesi, el becerilerinin artırılması amacıyla kurulan atölyeler, mesleklerle ilişkilendirilmiş şekilde hazırlandı.

Türkiye'de ilk olacak tasarım beceri atölyeleriyle öğrencilerin okulda düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği ortamlar yaratılacak. Atölyelerde, ilgili eğitimleri alan öğretmenler ücreti karşılığı görev yapacak.

Atölyelerde çocuklar, ilgi ve mizaçları doğrultusunda hem yaşam becerileri kazanacak hem de mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkanı yakalayacak.

Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde teori ve pratiği bir araya getirecek atölyelerle, öğrencilerin ilkokul 1. sınıftan itibaren elini daha fazla kullanacağı bir eğitim metodolojisinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.











