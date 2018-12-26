Okullarda "Sıfır Atık" eğitimleri başlıyor

Çevre ve Şehircilik, Milli Eğitim bakanlıkları ile TEMA Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda okullarda "Sıfır Atık Eğitim Projesi" uygulamaya konuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan Sıfır Atık Projesi kapsamında yeni bir eğitim programı daha hayata geçirildi.

Okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi olarak yaşama geçirilecek olan çalışma kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile TEMA Vakfı arasında iş birliğiyle protokol imzalandı.

Okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi iş birliği protokolü imza törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak ve TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç katıldı.

İlk etapta 50 bin öğrenciye ulaşması amaçlanan protokolle doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması ve atık yönetimiyle ilgili konularda çocuklara farkındalık sağlanması hedefleniyor. Sıfır Atık Projesi, TEMA Vakfı gönüllüleri ve okul öğretmenlerinin iş birliğinde ilkokul öğrencilerine anlatılacak.

Protokolün imza töreninde değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Dökmeci, artan dünya nüfusunun tüketimi de artırdığını, bu durumun doğal varlıklar üzerindeki baskının da yoğunlaşmasına neden olduğunu belirtti.

Bakanlığın son dönemde yaptığı çalışmalarla atık konusunu bir sorun olmaktan ziyade, hammadde ve yeni ürünlere dönüşecek bir kaynak olarak görmeye başladığını ifade eden Dökmeci, yaşanabilir çevre, marka şehirler ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Sıfır Atık Projesi'ni yürüttüklerini belirtti.

Sıfır Atık uygulamasının tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini anlatan Dökmeci, sistemin yaygınlaştırılmasında eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemine değindi. Dökmeci, şunları söyledi:

"Sıfır Atık Projesi ile atık oluşumunu azaltılacak, israfı önleyecek, atıkları kaynağında ayrı toplayarak geri dönüşüme kazandıracak ve ekonomiye katkı sağlayacağız. Bu noktada da çocuklarımızın ve gençlerimizin projeye katılım sağlaması, uygulamaların gelecek nesillere taşınması açısından önem arz etmektedir. Şimdi de Milli Eğitim Bakanlığı ve TEMA Vakfı ile birlikte gelecek nesillere konunun önemini anlatabilmek için okullarda Sıfır Atık Projesi'ne başlıyoruz. Çocuklara israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüştürülmesi sürecini anlatacağız. Kısacası gelecek nesile tasarrufu ve verimliliği aktaracağız."

- "Tüm kademedeki çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Çolak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında TEMA Vakfı'nın doğa eğitimi konusundaki deneyimiyle geliştirdiği Sıfır Atık Eğitim Projesi'nin çocukların bilinçlenmesi için önemli bir kazanım sağlayacağını vurguladı.

Sıfır Atık Eğitim Projesi'nin okullarda öğretmenler ve TEMA Vakfı gönüllüleriyle birlikte uygulayacağını aktaran Çolak, "Yapılan çalışmalar ülkemizin sadece bugününe değil, aynı zamanda geleceğine de hizmet ediyor. Uzun yıllar devam edecek olan proje ile tüm kademedeki çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

- Çocuklar 5D ile atık yönetimi felsefesini tanıyacak

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ise TEMA Vakfı'nın eğitimleri ile çocukların, 5D olarak tanımlanan aşamalı bir atık yönetimi felsefesini öğreneceğini bildirdi.

Ataç, "Düşün ve Gerekli Değilse Tüketme", "Daha Az Tüket", "Değerlendir ve Yeniden Kullan", "Değiştir ve Farklı Amaçla Kullan", "Dönüştür ve Doğaya Geri Kazandır" gibi tüketim ilkelerinden oluşan bu felsefe ile öğrencilerin atık oluşumunun nasıl engelleyeceklerini fark etmelerinin hedeflendiğini söyledi.

Proje, ilk olarak Ankara'da başlatılacak, ardından yurt genelinde uygulanacak.

