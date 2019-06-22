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Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 gün kala okullarda seçim hazırlıkları da tamamlandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:13
Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 gün kala okullarda seçim hazırlıkları da tamamlandı. Görevlileri vatandaşların oy kullanacakları kabinleri sınıflara yerleştirirken seçim sandıklarına numaraların yazdığı kağıtlar asıldı.


Yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığıseçimine 1 gün kalavatandaşların oy kullanacağı okullarda seçim hazırları da tamamlandı. Bu kapsamda görevliler, sınıflardaki masa ve sandalyeleri kenara çekerek seçmenlerin oy kullanacakları kabin ve sandıkları sınıflara yerleştirdi. Seçim sandıklarına ise numaraların yazdığı kağıtlar asıldı. Yarın gerçekleştirilecek İstanbul seçimi öncesiokul kapılarına ve koridorlardaki duvarlara vatandaşları yönlendirmek için sandık numaralarının yazdığıkağıtlar yapıştırıldı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 13:13
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