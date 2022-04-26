Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve üyeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Görüşmenin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Okullarda maske yasağı kalktı mı? Okulda hastanede maske takılacak mı?

Açık alanlarda maske takma zorunluluğu 2 Mart’ta kaldırılmıştı. 26 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla birlikte kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu aldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek. Bilim Kurulumuzun önerisi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve riskli gruplarla teması olanların maske kullanmaya devam etmeleri yönündedir” açıklamasında bulundu.

Maske kuralına toplu taşıma ve hastanelerde devam edilecek. Okullar, AVM’ler gibi alanlarda ise yasak kaldırılmış oldu.