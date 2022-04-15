Okullarda maske yasağı kalkacak mı? Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün?

Okullarda maske zorunluluğu kalktı mı? Koronavirüs Bilim Kurulu'nun özellikle haftaya, bugüne kadar yaptığı en önemli toplantılarından birini yapacağını dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da haftaya Bilim Kurulu değerlendirmiş olacak" şeklinde konuştu.

Okullarda maske kalkıyor mu?

Sabah'ın haberine göre, önümüzdeki hafta çarşamba günü toplanacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda maske zorunluluğuna esneklik getirilmesi konusunda adım atılacağı ve bu çerçevede ilk etapta okullarda maske uygulamasına son verileceği belirtiliyor. Bilim Kurulu üyelerinin haftaya (18 - 22 Nisan 2022 haftası) en önemli toplantılarından birini yapacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda maske kullanımı dahil birçok konunun ele alınacağını söyledi. Bakan Koca, "Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz." açıklamasında bulundu.





