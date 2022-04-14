  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fahrettin Altun’dan çok önemli açıklamalar Savaşın sona ermesi…

Dünya Bankası'ndan Afgan ekonomisi hakkında açıklama: 'Taliban bunları yapmazsa...'

'Doları olan satsın' diyen ekonomist Mert Başaran uyardı: Paranızı oraya yatırırsanız zarar etmezsiniz

Karamollaoğlu'nun kefil olduğu partinin hali bu!

Ali Rıza Demircan Hoca'nın faiz sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Pakistan sokakları hareketlendi! Halk seçim kararı alınana kadar destek verecek!

O sözleri böyle yorumlandı: Bahçeli, İYİ Partili iki ismi MHP'ye davet etti

Ahmet Özal merak edilen soruya cevap verdi! Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse...

Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden canlı yayında tarihi itiraf!

Böyle anne olmaz olsun! Vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
Korona Virüs Okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı? Maske yasağı bitti mi?
Korona Virüs

Okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı? Maske yasağı bitti mi?

Maske takma yasağı ne zaman son? Koronavirüs salgını sebebiyle son iki yıldır ülkemizde maske zorunluluğu uygulanıyor. Geçtiğimiz aylarda ise açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Bu sebeple pek çok kişi kapalı alanlarda maske zorunluluğunun ne zaman kaldırılacağını araştırıyor. Okullarda maske takma zorunluluğu bitti mi?

Yeniakit Publisher
2022-04-14 17:22:00 - 2022-04-14 17:31:36
Okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı? Maske yasağı bitti mi?

Koronavirüs salgını sebebiyle hayatlarımıza giren maske alışkanlığının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, maske takma zorunluluğu bitti mi?

Okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı? Maske yasağı bitti mi?

Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun bir aranın ardından Bilim Kurulu’nun gelecek hafta içinde toplanacağını duyurdu.

Bakan Koca, "Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya bunu değerlendirmiş olacak" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay