Okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı? Maske yasağı bitti mi?
Maske takma yasağı ne zaman son? Koronavirüs salgını sebebiyle son iki yıldır ülkemizde maske zorunluluğu uygulanıyor. Geçtiğimiz aylarda ise açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Bu sebeple pek çok kişi kapalı alanlarda maske zorunluluğunun ne zaman kaldırılacağını araştırıyor. Okullarda maske takma zorunluluğu bitti mi?
Koronavirüs salgını sebebiyle hayatlarımıza giren maske alışkanlığının ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Peki, maske takma zorunluluğu bitti mi?
Okullarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı mı? Maske yasağı bitti mi?
Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun ne zaman kalkacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, uzun bir aranın ardından Bilim Kurulu’nun gelecek hafta içinde toplanacağını duyurdu.
Bakan Koca, "Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya bunu değerlendirmiş olacak" dedi.