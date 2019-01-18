0553 313 94 23

Okullarda karne heyecanı

Samsun, Tokat, Çorum, Çankırı, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da öğrencilere, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonunda karneleri dağıtıldı

18 Ocak 2019 Cuma 14:39
Okullarda karne heyecanı

SAMSUN (AA) - Samsun, Tokat, Çorum, Çankırı, Sinop, Amasya ve Kastamonu'da 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri verildi.

Tokat'ta 111 bin 318 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Ozan Balcı, Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, öğrencileri tebrik ederek, "Bir dönemi geride bıraktınız. Başarılarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. 15 gün boyunca tatilin keyfini çıkarın ve iyice dinlenin. İkinci döneme dinlenmiş şekilde başlayın. Tatilde de çokça kitap okuyun." ifadelerini kullandı.

Balcı, daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile öğrencilere karnelerini dağıttı.

- Çorum

Çorum'da 94 bin 602 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

Vali Mustafa Çiftçi, Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet eden Çiftçi ve beraberindekiler, bazı öğrencilere karnelerini verdi. Öğrencilere çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı bir eğitim dönemini geride bıraktıklarını söyledi.

Yoğun eğitim öğretim sonrası çocukların tatili hak ettiklerini vurgulayan Büyük, öğrencilere dinlenmelerini tavsiye etti.

- Çankırı

Çankırı'da 28 bin 33 öğrenci, karne heyecanını yaşadı.

Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Hüseyin Boz, İl Genel Meclisi Başkanı Ruhi Şeker, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İlker Tuncay İlkokulundaki karne dağıtım törenine katıldı.

Öğrencilere karnelerini dağıtan Aslaner, 15 günlük tatili güzel değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

Aslaner, "Çocuklarımızı tebrik ediyorum, ailelerini kutluyorum. Bunu maç gibi düşünürsek, maçın ilk devresini yenik kapatabiliriz ama ikinci devre bunu telafi edebiliriz. Çocuklarımız ikinci yarıya daha iyi hazırlansın." dedi.

- Sinop

Sinop'ta Vali Köksal Şakalar'ın katımıyla karne dağıtım töreni düzenlendi.

Atatürk İlkokulunda gerçekleştirilen törende Vali Şakalar, beraberindekilerle öğrencilere karnelerini vererek iyi tatiller diledi.

Şakalar, öğretmenlere de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

- Amasya

Amasya ve ilçelerindeki 58 bin 817 öğrenci, karnelerini alarak tatile çıktı.

Vali Osman Varol, Tuğgeneral Hikmet Akıncı İlkokulu/Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreninde, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi boyunca öğrencileri, emek veren öğretmenleri, okul görevlilerini ve velileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından sınıfları gezen Varol, öğrencilerle sohbet ederek karnelerini verdi.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü İlker Kösterelioğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

- Kastamonu

Kastamonu'da da il genelindeki 326 okulda öğrenim gören 62 bin 88 öğrenci, eğitim öğretim yılının ilk döneminin ardından karnelerini aldı.

Abdülhamit İlkokulunda düzenlenen törende, Vali Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Vali Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, il genelinde 20'nin üzerinde okul yapımının devam ettiğini söyledi.

Bunların tamamlanmasıyla eğitim öğretimde fiziksel donanım bakımından daha güçlü olacaklarına işaret eden Karadeniz, akademik anlamda da daha iyi yerlere gelmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

- Samsun

Samsun'da da Hasköy Cumhuriyet İlkokulunda karne dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Osman Kaymak, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ile diğer ilgililer, çocuklara karnelerini vererek sevinçlerine ortak oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 14:39
  1. Amasya
  2. karne
  3. Tokat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kardeş kuaförlerden başarılı öğrencilere bedava tıraş
    1. Kardeş kuaförlerden başarılı..
    2. İsrail askerleri Batı Şeria'da 2..
    3. Yahudi yerleşimciler Filistinlilere..
    4. Atatürk Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
    5. "Allah'tan korkun" dedi, tehlikeyi..
    6. Beşiktaş'ta Güven Yalçın'a doğum günü..
    7. ABD'de 22 dolar için öldürülen Türk'ün..
    8. Bakan Selçuk müjdeyi verdi: Mart..
    9. Çin Komünist Partisi, Türkiye'ye..
    10. Bakan açıkladı: O sektörde de ihracat..
    11. Dünya devi binlerce kişiyi işten..
    12. Diyarbakır'da belediyeden İl Jandarma..
    13. Rusya'dan dev hamle! 45 roket..
    14. Kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi..
    15. AB, ABD'yle ticaret anlaşması..
    16. RTÜK memur personel alımı RTÜK 60..
    17. Erzurum'da 500 yıllık gelenek olan..
    18. Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi 18..
    19. "Günün 24 saati habercilik soluyan..
    20. Tekstil sektöründen ilave gümrük..
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    İki liderden Türkiye açıklaması
    İki liderden Türkiye açıklaması