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Okullarda karne heyecanı

Bölgede Erzurum, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da öğrenciler karnelerini aldı

18 Ocak 2019 Cuma 13:58
Okullarda karne heyecanı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da sömestir tatili nedeniyle öğrencilere karnelere dağıtıldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla 1160 okuldaki 154 bin 634 öğrencinin karne aldığı Erzurum'da, Vali Okay Memiş, beraberindeki Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile Palandöken ilçesindeki Şehit Murat Ellik ilkokulundaki törene katıldı.

Vali Memiş karnelerini dağıttığı öğrenciler ile bir süre sohbet ederek kitaplar hediye etti.

Yurdun en önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in Erzurum'da olduğuna işaret eden Memiş, çocuklara tatilde aileleri ile bu kayak merkezine gidip bolca eğlenmelerini söyledi.

Memiş, öğrencilere geleceğin öğretmenleri, mühendisleri, doktorları olacaklarını dile getirerek, "Ben ilk ve ortaokuldayken futbolcu olmak isterdim ama vali oldum. Halen futbol oynuyorum. Spor yapmaya devam ediyorum, sizler de spor yapın." dedi.

- Erzincan

Sömestir tatili dolayısıyla 41 bin öğrencinin karne aldığı Erzincan'da da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulu ve Şehit Polis Salih Zengin Ortaokulunda karne dağıtım törenleri yapıldı.

Törenlere katılan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Arslantaş, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fırat Kılıç İlkokulunda öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün 41 bin öğrencimiz karne alıyor. 3 bin 300 öğretmenimiz yoğun gayret gösterip bir sezonun sonuna ulaştırdılar. Sadece 12. sınıftaki öğrencilerimiz üniversiteye hazırlandıkları için onların destekleme kursları devam ediyor. Onların hayatlarının bundan sonraki kısmını etkileyecek çok önemli bir sınavları var. Bunun dışındaki bütün öğrencilerimiz dinlenmeyi hak etti." dedi.

Arslantaş, tatillerini Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmelerini tavsiye ettiği öğrencilerin karın ve tatilin tadını çıkarmalarını istedi.

- Ağrı

Ağrı'da Vali Süleyman Elban, yarıyıl tatili dolayısıyla Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen törene katıldı.

Okul bahçesinde Vali Yardımcısı Onur Kürkçü, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğretmenler ve öğrencilerce karşılanan Elban, ardından 7/A sınıfında öğrencilere karnelerini dağıttı.

Elban, sohbet edip tebrik ettiği öğrencilere başarı diledi.

- Ardahan

Ardahan'da da karne heyecanı yaşandı.

Bazı okullardaki karne dağıtım törenlerine katılan Vali Mustafa Masatlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu öğrencilere karne verdi.

Çerkezoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 1244 öğretmen ile 18 bin 775 öğrencinin yarıyıl tatiline girdiğini ifade ederek, "Sorunsuz bir yarıyıl dönemini kapattık. Öğrencilerimizden tatili iyi ve verimli değerlendirmelerini istedik. Bundan sonra da öğrencilerimize başarılar diliyoruz." dedi.

- Iğdır

Iğdır'da da 49 bin 980 öğrenci öğrenci karne sevinci yaşadı.

Vali Yardımcısı Halit Benek ve İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, sömestir tatili dolayısıyla Hürriyet İlkokulunda düzenlenen törene katılıp öğrencilere karnelerini verdi.

Benek, sohbet edip hediyeler verdiği öğrencilerden yarıyıl tatilini iyi değerlendirmelerini ve kitap okumalarını istedi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 13:58
  1. Ağrı
  2. Ağrı Valisi Süleyman Elban
  3. Ardahan
  4. Erzincan
  5. ığdır
  6. karne
  7. yarı yıl taili

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