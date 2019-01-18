0553 313 94 23

Okullarda karne heyecanı

Antalya, Muğla, Burdur'da öğrenciler karne aldı

18 Ocak 2019 Cuma 12:49
Okullarda karne heyecanı

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Burdur'da öğrenciler karne alarak yarıyıl tatiline girdi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Muratpaşa ilçesi Başöğretmen Atatürk Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katıldı.

Sabahın erken saatlerinde aileleriyle okullara gelen öğrenciler, karnelerini alabilmek için son zilin çalmasını heyecanla bekledi. Karnelerini alan öğrenciler sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan "Başarılı öğrenciye tatil iyi gelecek" protokolü kapsamında, dönem birincisi 790 öğrenci anne ve babalarıyla üç gün Antalya'daki beş yıldızlı otellerde tatil yapacak.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Münir Karaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki 452 bin öğrencinin 32 bin öğretmenin tatile girdiğini söyledi.

Eğitimin sadece öğretmen ve öğrencilerin yürüttüğü bir faaliyet olmadığını ifade eden Karaloğlu, "Eğitim, idareciler ve velilerin de yürüttüğü bir faaliyet. Bugün verdiğimiz karneler sadece çocuklarımızın başarısı veya başarısızlığı değil, hepimiz için karne niteliğinde. Başarı da başarısızlıkta hepimizin. Türkiye'nin genç bir nüfusu var, eğer bunu iyi eğitebilirsek gelecek ülkemizin olacak. Onun için eğitim eğitime harcadığımız zaman, emek çok önemli." dedi.

- Muğla

Muğla Ula Atatürk İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karne ve hediyelerini, Vali Esengül Civelek, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete verdi.

Teşekkür ve takdir belgesi alan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Vali Civelek, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde kentteki 152 bin 721 öğrencinin karne aldığını söyledi.

Civelek, öğrencilere tatilde dinlenmelerini ama vakit buldukça da eğlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.

- Burdur

Burdur'da 3 bin 777 öğretmenin görev yaptığı 263 okulda, eğitim-öğretim gören 43 bin 140 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Merkeze bağlı Halıcılar ve Büğdüz köylerindeki ilkokullarda düzenlenen törende Burdur Valisi Hasan Şıldak, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:49
  1. Antalya
  2. karne
  3. vali

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Tarımda planlı üretim yok"
    1. "Tarımda planlı üretim yok"
    2. Fenerbahçeli taraftarın adı parkta..
    3. Kozmik Oda kumpasında "casusluk"..
    4. GÜNCELLEME - Cesedi bulunan kadının..
    5. "Cami Tasarımı Fikir Yarışması"
    6. Bakan Soylu'nun Bulgaristan temasları
    7. "DSP tek başına seçime katılacak"
    8. Donma tehlikesi geçiren kişiler..
    9. Bakan Selçuk'tan "LGS" açıklaması
    10. AÜ'den "Sanal belgelik" projesi
    11. Kartal'daki cinayet
    12. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınları..
    13. Albaraka Türk, Western Union mobil..
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. "Dünyaya, dosta, düşmana mesaj..
    16. Atölyeye giren tilkinin karnını..
    17. "Çin'de zulüm yok" diyen Aydınlık'a..
    18. ODTÜ vücut ısısından kanseri teşhis..
    19. "Endüstriyel Türk keneviri tohumu..
    20. Karaaslan minik öğrencilerin karne..
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    İki liderden Türkiye açıklaması
    İki liderden Türkiye açıklaması
    Aynı İlker Başbuğ gibi... Hain plan!
    Aynı İlker Başbuğ gibi... Hain plan!