Edirne’de, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde çocukların ve gençlerin daha güvenli bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak amacıyla ’Okullarda Güvenli Eğitim Ortamının Oluşturulması’ toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arda Toplantı Salonunda, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler başkanlığında yapılan toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ile İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve müdürlük temsilcileri katıldı.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Çocukların ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak ve bu hizmetlere ilişkin koruyucu, önleyici ve destekleyici güvenlik tedbirlerini almak temel görevlerimizden olduğu anlayışından hareketle çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenliği ve huzurlu bir ortamda yetiştirilmesine esas olmak üzere, okul güvenliği, uyuşturucu, uyarıcı madde ve tütün maddelerinin kullanımı ile mücadele edilmesi, okul çevresinin muhtemel şiddet olaylarından önlenmesi, servis araçları ve taşımacılık gibi konuları olarak belirtilen önlemler ve stratejiler belirlendi” denildi.

2018-2019 eğitim-öğretim yılının 2. döneminin koordineli ve süreklilik sağlanarak devam etmesi gerektiği vurgulanan toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak alınan kararların ardından sona erdi.